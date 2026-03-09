23 Rote Karten: Final-Derby endet mit Massenschlägerei

Massenschlägerei im Fußball-Finale: Das Stadtderby in Belo Horizonte zwischen Cruzeiro und Atletico Mineiro ist am Sonntag in der Nachspielzeit außer Kontrolle geraten.

Es kam auf den Rängen und auf dem Rasen zu Tumulten. Im Spielbericht im Endspiel des Cupwettbewerbs "Campeonato Mineiro" standen am Ende 23 Rote Karten - der prominenteste Sünder war Atletico-Kapitän Hulk. Auslöser für die Tumulte war ein Foul am Ende der sechsminütigen Nachspielzeit.

Als nur noch wenige Sekunden zu spielen waren, rauschte Cruzeiros Angreifer Christian nach einem Schussversuch in Atletico-Torwart Everson hinein. Der reagierte, drückte seinen Gegenspieler mit den Knien zu Boden. Innerhalb weniger Sekunden kam es zu einer Rudelbildung, fast alle Spieler mischten sich ein - mit Faustschlägen und Tritten. Rund zehn Minuten benötigten Sicherheitskräfte und Militärpolizei, um für Ordnung zu sorgen. Danach wurde die Partie beim Stand von 1:0 für Cruzeiro beendet. Vor der Massenschlägerei hatte Schiedsrichter Matheus Delgado Candancan keine einzige Karte gezeigt.

"Ich habe dem Schiedsrichter schon zu Beginn des Spiels gesagt, dass es Ärger geben würde. Er hatte keine Persönlichkeit. (...) Er hatte Angst, das Finale zu pfeifen", sagte der ehemalige brasilianische Nationalspieler Hulk. Der 39-Jährige weiter: "Ich werde nicht müde werden, mich zu entschuldigen. Wir versuchen zu beschwichtigen, aber wenn man heißblütig ist und sieht, wie ein Mitspieler angegriffen wird, reagiert man automatisch. Trotzdem hätte das so nicht passieren müssen."