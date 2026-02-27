Alles zu oe24VIP
ÖFB-Duelle! Genk gegen Freiburg & Glasner-Check in der Conference League
© getty

Achtelfinale

ÖFB-Duelle! Genk gegen Freiburg & Glasner-Check in der Conference League

27.02.26, 15:04
Teilen

Die Würfel in Nyon sind gefallen: Während in der Europa League ein direktes Österreicher-Duell für Spannung sorgt, dürfen Oliver Glasner und das Mainz-Trio in der Conference League auf das Viertelfinale schielen.

Nach der Auslosung am Freitag herrscht Klarheit über die kommenden Aufgaben unserer Legionäre. In der Europa League kommt es zum Kracher zwischen KRC Genk (mit Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger) und dem SC Freiburg rund um Philipp Lienhart. Die Hinspiele steigen am 12. März, die Entscheidungen fallen am 19. März.

Das sind alle Paarungen der Europa League:

  • Ferencvaros Budapest gegen SC Braga
  • Panathinaikos Athen gegen Betis Sevilla
  • KRC Genk gegen SC Freiburg
  • Celta Vigo gegen Olympique Lyon
  • VfB Stuttgart gegen FC Porto
  • Nottingham Forest gegen FC Midtjylland
  • Bologna gegen AS Roma
  • OSC Lille gegen Aston Villa

Glasner-Glück in der Conference League

In der Conference League meinte es die Losfee gut mit Oliver Glasner. Der oberösterreichische Trainer trifft mit Crystal Palace auf AEK Larnaca. Das Mainz-Trio um Stefan Posch, Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig bekommt es mit Sigma Olmütz zu tun. Auch hier wird an den Donnerstagen im März (12. und 19. März) um den Aufstieg gekämpft.

Die Duelle der Conference League:

  • Lech Posen gegen Schachtar Donezk
  • AZ Alkmaar gegen Sparta Prag
  • Crystal Palace gegen AEK Larnaca
  • AC Fiorentina gegen Rakow Czestochowa
  • Samsunspor gegen Rayo Vallecano
  • NK Celje gegen AEK Athen
  • Sigma Olmütz gegen FSV Mainz 05
  • HNK Rijeka gegen Racing Straßburg

Während das Finale der Europa League in Istanbul über die Bühne geht, träumen die Conference-League-Teams vom großen Endspiel am 27. Mai in Leipzig. Für die Fans bedeutet das: Volles Programm mit geballter Österreicher-Power auf internationaler Bühne.

