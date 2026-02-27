ÖFB-Duelle! Genk gegen Freiburg & Glasner-Check in der Conference League

Die Würfel in Nyon sind gefallen: Während in der Europa League ein direktes Österreicher-Duell für Spannung sorgt, dürfen Oliver Glasner und das Mainz-Trio in der Conference League auf das Viertelfinale schielen.

Nach der Auslosung am Freitag herrscht Klarheit über die kommenden Aufgaben unserer Legionäre. In der Europa League kommt es zum Kracher zwischen KRC Genk (mit Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger) und dem SC Freiburg rund um Philipp Lienhart. Die Hinspiele steigen am 12. März, die Entscheidungen fallen am 19. März.

Das sind alle Paarungen der Europa League:

Ferencvaros Budapest gegen SC Braga

Panathinaikos Athen gegen Betis Sevilla

KRC Genk gegen SC Freiburg

Celta Vigo gegen Olympique Lyon

VfB Stuttgart gegen FC Porto

Nottingham Forest gegen FC Midtjylland

Bologna gegen AS Roma

OSC Lille gegen Aston Villa

Glasner-Glück in der Conference League

In der Conference League meinte es die Losfee gut mit Oliver Glasner. Der oberösterreichische Trainer trifft mit Crystal Palace auf AEK Larnaca. Das Mainz-Trio um Stefan Posch, Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig bekommt es mit Sigma Olmütz zu tun. Auch hier wird an den Donnerstagen im März (12. und 19. März) um den Aufstieg gekämpft.

Die Duelle der Conference League:

Lech Posen gegen Schachtar Donezk

AZ Alkmaar gegen Sparta Prag

Crystal Palace gegen AEK Larnaca

AC Fiorentina gegen Rakow Czestochowa

Samsunspor gegen Rayo Vallecano

NK Celje gegen AEK Athen

Sigma Olmütz gegen FSV Mainz 05

HNK Rijeka gegen Racing Straßburg

Während das Finale der Europa League in Istanbul über die Bühne geht, träumen die Conference-League-Teams vom großen Endspiel am 27. Mai in Leipzig. Für die Fans bedeutet das: Volles Programm mit geballter Österreicher-Power auf internationaler Bühne.