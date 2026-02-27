Alles zu oe24VIP
real madrid manchester city
© Getty Images

Historisch

Dieses Champions-League-Duell schreibt Geschichte

27.02.26, 14:43
Teilen

Die Achtelfinal-Auslosung der Champions League hat einige spannende Spiele gebracht. Eines davon schreibt nun Geschichte.

Ex-Barcelona-Star und "Losfee" Ivan Rakitic zog die Achtelfinal-Paarungen für die Champions League aus. Arsenal muss gegen Bayer Leverkusen ran, Bayern München trifft auf BVB-Albtraum Atalanta Bergamo. Barcelona spielt gegen Newcastle United, PSG gegen Chelsea, Sporting gegen Bodö/Glimt. Atletico Madrid kriegt es mit Tottenham Hotspurs zu tun. Liverpool kann sich an Galatasaray Istanbul für die Ligaphase-Niederlage rächen. Doch ein Duell schreibt nun Geschichte.

Manchester City spielt mal wieder gegen Real Madrid. Es ist das fünfte Mal in Folge, dass diese beiden Klubs in der K.O.-Phase aufeinandertreffen. Damit schreiben die beiden Giganten Champions-League-Geschichte. Noch wurde ein Aufeinandertreffen zwischen zwei Mannschaften so häufig hintereinander ausgetragen.

In den vergangenen fünf Saisonen haben Real Madrid und Manchester City in der Liga-, Gruppen- und K.O.-Phase insgesamt 11 Mal gegeneinander gespielt. Die Sky Blues haben im selben Zeitraum nur gegen Newcastle, Liverpool, Manchester United, Chelsea und Tottenham häufiger antreten müssen. Diese Mannschaften spielen in derselben Liga mit Manchester City.

