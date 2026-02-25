Ex Prinz Andrew: Rätsel um sein Vermögen & dubiose Geschäfte - woher kommen Millionen?

Prinz Andrew sorgt erneut für Schlagzeilen. Während Ermittlungen gegen den 66-Jährigen laufen, wirft sein luxuriöser Lebensstil Fragen auf. Wie finanziert der Royal sein Leben ohne offizielle Jobs?

Der ehemalige Prinz Andrew lebt nach seinem Auszug aus der Royal Lodge mittlerweile auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Norfolk. Sein ausschweifendes Leben der vergangenen Jahre wirft bei Experten jedoch viele Fragen auf, besonders im Hinblick auf seine Verfehlungen. Seit seinem Rückzug von allen öffentlichen Aufgaben im Jahr 2019 müssen seine Finanzen nicht mehr offengelegt werden.

© Getty

Mehr zum Thema

Rätselhafte Quellen des Reichtums

Die einzige gesicherte Einnahmequelle von Andrew ist eine Marinepension aus seiner Dienstzeit von 1979 bis 2001. Diese beläuft sich auf rund 20.000 Pfund pro Jahr, was etwa 23.000 Euro entspricht. Demgegenüber steht ein geschätztes Vermögen von rund 3,4 Millionen Euro (Stand 2025). Adelsexperten wie Andrew Lownie bezeichnen es als rätselhaft, wie damit ein aufwendiger Lebensstil finanziert werden konnte.

© Getty

Belastungen durch teure Vergleiche

Massiv unter Druck geriet Andrews Vermögenslage durch die Affäre um Jeffrey Epstein. Im Jahr 2022 kam es zu einer außergerichtlichen Einigung mit Virginia Giuffre.

Andrew zahlte Berichten zufolge rund 14 Millionen Euro.

Ein Fehlverhalten räumte er dabei nicht ein.

Zur Finanzierung verkaufte er eine Luxusvilla in den Schweizer Alpen.

© AFP

Folgen der laufenden Ermittlungen

Nach der Einigung verlor Andrew seine militärischen Ehren und darf seine königlichen Titel nicht mehr öffentlich führen. Aktuell sichert sein Bruder, Charles III., Andrews Lebensunterhalt maßgeblich ab. Die Situation bleibt jedoch angespannt: Eine jüngste vorübergehende Festnahme im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen heizte die Debatte um seine finanzielle Lage weiter an, obwohl er noch am selben Tag wieder auf freien Fuß kam.

© U.S. Department of Justice

Unklarheiten über das Erbe

Es bleibt laut dem früheren Staatsminister Norman Baker unklar, welche Summen Andrew tatsächlich zur Verfügung stehen. In der Diskussion stehen:

Gelder aus dem Erbe der verstorbenen Königin.

Mögliche Summen aus fragwürdigen Verbindungen.

Erlöse aus undurchsichtigen Immobiliengeschäften.

Im Laufe der Ermittlungen gegen Andrew soll bald auch sein Vermögen deutlicher beziffert werden.