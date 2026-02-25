Lena Meyer-Landrut: Schwanger mit Baby Nummer 2 "Absolutes Wunschkind!"

Die Sängerin erwartet wieder ein Kind. Baby Nummer zwei für sie und Ehemann Mark Forster.

Lena Meyer-Landrut genießt derzeit ihr privates Glück in der Wahlheimat Berlin. Unter ihrer Pufferjacke wölbt sich deutlich sichtbar der Babybauch, während sie dem grauen Winterwetter in der Hauptstadt trotzt. Wie Freunde berichten, handelt es sich bei dem Nachwuchs um ein absolutes Wunschkind, auf das das Paar schon länger gewartet hat.

Papa Mark in Südafrika

Während Lena sich in Berlin um den gemeinsamen Sohn kümmert, ist Ehemann Mark Forster (43) aktuell beruflich gefordert. Er befindet sich derzeit für Dreharbeiten in Südafrika.

Mark Forster dreht dort für die neue Staffel „Sing meinen Song“.

Er flog erst kürzlich für die Produktion los.

Die Vorfreude auf das Baby soll bei beiden riesengroß sein.

Familienglück im Berliner Kiez

In ihrem Kiez in Kreuzberg zeigt sich das Paar regelmäßig verliebt. Bei gemeinsamen Spaziergängen halten sie Händchen, küssen sich und beobachten ihren kleinen Sohn, der freudig um sie herumläuft. Bald können sie diese Ausflüge durch Berlin zu viert genießen. Mittlerweile liegen der Bild exklusive Fotos der werdenden Mutter vor.

Wunschkind macht Glück perfekt

Das Umfeld des Paares bestätigt, dass sie nun im absoluten Glück schwelgen. Nach einer Phase des Probierens ist die Freude über die wachsende Familie nun umso größer. Für den gemeinsamen Sohn bedeutet der Nachwuchs, dass er sich bald über ein Geschwisterchen freuen darf.