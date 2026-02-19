Ein neuer Trailer zeigt den "Dawson's Creek"-Star in einer völlig ungewohnten Rolle.

Freitag, 13. März: An diesem Tag startet der Thriller "The Gates" in den US-Kinos. Wie das Studio Lionsgate bekannt gab, wird James Van Der Beek darin in einer seiner letzten Rollen zu sehen sein.

Düsterer Pastor

Der kürzlich veröffentlichte Trailer gibt bereits erste Einblicke und zeigt den Schauspieler, der vor allem für seine sympathischen Rollen bekannt war, als düsteren Pastor Jacob. Für Fans in Österreich und weltweit ist es ein emotionaler Abschied von einem der prägendsten Gesichter der 90er-Jahre.

Tragischer Abschied mit 48

James Van Der Beek starb Donnerstag vor einer Woche im Alter von nur 48 Jahren. Der sechsfache Vater hatte erst im November 2024 öffentlich gemacht, dass er an Darmkrebs erkrankt war. Bekannt wurde er vor allem durch die Kult-Serie "Dawson's Creek", die ihn über Nacht zum absoluten Teenie-Idol machte. Nun zeigt er sich in seinem letzten Projekt von einer ganz anderen, bedrohlichen Seite.

Kampf ums Überleben

In seinem letzten Film "The Gates" steht jedoch nicht die Romantik im Vordergrund, sondern purer Nervenkitzel. Die Geschichte dreht sich um drei Freunde, die in einer Wohnanlage zufällig Zeugen eines Mordes werden. Van Der Beek verkörpert den Pastor Jacob, der das Trio ins Visier nimmt. Um zu überleben, müssen sich die drei Freunde nicht nur dem Geistlichen stellen, sondern auch gegen eine misstrauische Nachbarschaft ankämpfen.

Ein bleibendes Erbe

Mit diesem Projekt verabschiedet sich James Van Der Beek endgültig von seinem Publikum. Der Film bietet die Gelegenheit, das schauspielerische Talent des verstorbenen Stars noch einmal in einer komplexen Rolle zu bewundern. Auch wenn der Starttermin vorerst nur für die USA bestätigt wurde, warten Fans gespannt auf Informationen zu einer Veröffentlichung im deutschsprachigen Raum.