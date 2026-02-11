Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
James van der Beek
© Getty

Tot

"Dawnson's Creek"-Star James Van Der Beek verliert Kampf gegen Krebs

11.02.26, 20:37
"Dawnson's Creek"-Star James Van Der Beek ist gestorben. Er wurde 48 Jahre alt. 

James Van Der Beek, der durch die Serie "Dawson's Creek" bekannt wurde, ist tot. Den Tod des Schauspielers vermeldet das US-Portal TMZ.

Die genaue Todesursache ist derzeit nicht bekannt. Im November 2024 machte James Van Der Beek seine Krebserkrankung öffentlich. Bei dem Schauspieler wurde Darmkrebs diagnostiziert.  

Besonders tragisch: Obwohl er gesund lebte, fit war und kein klassisches Risikobild hatte, war der Krebs bei ihm schon weit fortgeschritten.

