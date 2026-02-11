Diven-Alarm um Sharon Stone: Absage kurz vor dem Opernball

Einen Tag vor dem Opernball sorgt Hollywood-Ikone und Guschlbauer-Stargast Sharon Stone mit einer Absage für den ersten Diven-Alarm.

Alle Blicke sind vor dem Opernball auf Stargast Sharon Stone gerichtet. An der Seite von Schaumrollen-König Karl Guschlbauer, der die Hollywood-Ikone zum Ball der Bälle lockte sorgt die 67-Jährige in Österreich für Begeisterung.

Am Mittwoch hätte schon ein feierliches Dinner mit dem Stargast stattfinden sollen. Johann und Silvia Lafer luden ihre Freunde zu einem ganz besonderen Dinner auf höchstem Niveau in das noble Hotel Imperial in Wien.

„Das ist ein sehr privater Abend mit unserer Tochter und unseren Wiener Freunden, die ich leider viel zu selten sehe“, freute sich Johann Lafer über die erlesene Gästeschar. Auch Karl Guschlbauer genoss den Abend mit besonderen Freunden und seiner Familie und schwärmte von seinem Stargast: „Sharon Stone ist eine bezaubernde, tolle Frau, und wir freuen uns auf den gemeinsamen Abend in der Staatsoper.“

Stone-Absage vor Dinner

Doch kurz vor dem Abendessen der Schock: Stone musste das Essen überraschend absagen. Sie war müde und möchte sich ausruhen.

Die Gästeliste des Dinners liest sich auch ohne Stone fast wie jene des Opernballs selbst. Auch ohne den Hollywood-Star luden Star-Koch Johann Lafer und seine Frau Silvia ins noble Hotel Imperial zum Dinner. „Ich würde so gern ein Wiener Schnitzel essen“, plauderte Stone noch im Vorfeld aus - das allerdings musste Mittwochabend ausfallen.

Hochkarätige VIPs wie Schauspiel-Liebling Tobias Moretti, Musical-Star Marika Lichter, der deutsche Botschafter Vito Cecere, Bariton Clemens Unterreiner, ORF-Lady Eva Pölzl, Schauspieler Max Simonischek, Mörbisch-Intendant Alfons Haider, Charity-Guru Gery Keszler sowie Designerin Lena Hoschek standen beim Dinner auf der Gästeliste und genossen einen stilvollen Abend - auch ohne Sharon Stone.