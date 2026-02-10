Ausgeplaudert! HIER trifft man Sharon Stone vor dem Wiener Opernball

Wien wird zum Hollywood-Pflaster: Nach ihrem ersten Auftritt in St. Willibald konzentriert sich der Besuch von Sharon Stone nun auf die exklusivsten Adressen der Wiener Innenstadt.

Nach dem süßen Auftakt in Oberösterreich ist das „Stone-Fieber“ nun endgültig in der Bundeshauptstadt ausgebrochen. Während die Vorbereitungen für den Opernball auf Hochtouren laufen, zeichnet sich ein prominenter Fahrplan ab: Wir verraten, wo die Hollywood-Göttin in Wien residiert, diniert und flaniert.

Selfie-Jäger aufgepasst!

Wer in diesen Tagen durch den ersten Bezirk spaziert, sollte die Augen besonders offen halten. Die Zeichen verdichten sich, dass Sharon Stone ihr Wiener Quartier im legendären Hotel Sacher aufgeschlagen hat. Das Traditionshaus hinter der Oper gilt als die erste Adresse für Weltstars, die Diskretion und Luxus schätzen. Dass die Wahl auf das Sacher fiel, ist kein Zufall, schließlich liegt es geografisch perfekt für das geplante Kulturprogramm der Diva.





Kunst-Date in der Albertina

Ein Fixpunkt auf Sharon Stones Liste ist ein Besuch in der Albertina. Die Schauspielerin verriet bereits, dass sie unbedingt die monumentale Ausstellung „Monet bis Picasso“ sehen möchte. Da das Museum nur wenige Schritte von ihrem Hotel entfernt liegt, ist ein Spaziergang über den Albertinaplatz mehr als wahrscheinlich. Es ist wohl das erste Mal, dass Picasso Konkurrenz von einer echten Hollywood-Ikone bekommt – die Chancen für Fans, hier einen Schnappschuss zu erhaschen, stehen so gut wie selten zuvor.

Sharon Stone bei ihrer Ankunft in St. Willibald. © Andreas Tischler

Gourmet-Spektakel im Hotel Imperial

Richtig glamourös wird es dann am Mittwochabend am Kärntner Ring. Hier steht ein Dinner im prachtvollen Hotel Imperial auf dem Programm. Es ist nicht nur ein privates Abendessen, sondern ein kulinarischer Staatsakt: Starkoch Johann Lafer wird höchstpersönlich für Stone den Kochlöffel schwingen.

Doch hinter den Kulissen sorgt dieses Treffen für Nervosität. Lafer bot der Schauspielerin an, ihr ein echtes Wiener Schnitzel zuzubereiten, stieß dabei jedoch auf ein unerwartetes Hindernis: Die Leinwand-Schönheit ernährt sich streng glutenfrei. „Das wird schwierig“, gestand der Starkoch ein, der nun im Imperial an einer „Mission Impossible“ arbeitet: einem glutenfreien Luxus-Schnitzel, das einer Diva würdig ist.

Guschlbauer und Lafer präsentieren die Opernball-Schaumrolle. © Andreas Tischler

Der Weg zur Loge

Vom Sacher über die Albertina bis hin zum glanzvollen Dinner im Imperial – Sharon Stone nutzt die Zeit bis zum Opernball am Donnerstag für eine Tour durch das klassische Wien. Wer den Weltstar also live erleben möchte, sollte sich am Mittwochabend rund um das Imperial oder am Nachmittag bei der Albertina postieren. Eines ist sicher: Bevor sie in der Loge von „Schaumrollenkönig“ Karl Guschlbauer Platz nimmt, wird Sharon Stone die Wiener Innenstadt bereits verzaubert haben.