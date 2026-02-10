Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
„Hamlet“ wird an der Josefstadt zum Psycho-Thriller
© Theater in der Josefstadt

Radikale Premiere

„Hamlet“ wird an der Josefstadt zum Psycho-Thriller

Von
10.02.26, 13:07
Teilen

Sein oder nicht sein? Stephan Müller bringt radikale Shakespeare Inszenierung an die Josefstadt. Claudius von Stolzmann, Johanna Mahaffy und Johannes Krisch rocken „Hamlet“  

Das Thema „Hamlet,“ der größte Literatur-Klassiker von William Shakespeare, ist gerade wieder in aller Munde. Durch den epochalen Blockbuster „Hamnet“, für den sich Jessie Buckley nach dem Critics Coice Award und dem Golden Globe am 15. März wohl auch den Oscar als beste Hauptdarstellerin holen wird. Und durch eine der letzten Premieren unter der Führung von Herbert Föttinger an der Josefstadt.

„Hamlet“ wird an der Josefstadt zum Psycho-Thriller
© Theater in der Josefstadt

„Hamlet“ wird an der Josefstadt zum Psycho-Thriller
© Theater in der Josefstadt


Ab Mittwoch (11. Februar) verspricht die Inszenierung von Stephan Müller Gänsehaut-Garantie. Mit Claudius von Stolzmann als rachsüchtigem Prinz wird „Hamlet“ an der Josefstadt zum Psycho-Thriller der Extraklasse. Die Story ist wohlbekannt: Der junge Hamlet kehrt nach Dänemark zurück und findet dort nur Trümmer vor: Der Vater tot, die Mutter Gertrude (Martina Stilp ) frisch vermählt mit dem Onkel Claudius (Daniel Jesch).

„Hamlet“ wird an der Josefstadt zum Psycho-Thriller
© Theater in der Josefstadt
 

„Hamlet“ wird an der Josefstadt zum Psycho-Thriller
© Theater in der Josefstadt

Im Ringen um die Wiederherstellung von Ordnung und Gerechtigkeit kämpft Hamlet den sein Vater (Johannes Krisch) via Videozuspielungen souffliert, standhaft und oft mit nacktem Oberkörper gegen ein System der Korruption, der Lüge und der Falschheit an. Der Verdacht auf Giftmord steht im Raum! Dazu die Frage Liebt Ophelia (Johanna Mahaffy) ihn oder spioniert sie ihn aus? Die existentiellste aller Fragen ja sowieso: „Sein oder nicht sein?“

Herbert Föttinger
© APA/HERBERT NEUBAUER

Am 19. März lässt Herbert Föttinger an der Josefstadt die Premiere von Felix Mitterers „Zemlinsky“ folgen. Am 29. April verabschiedet er sich nach 20 Jahren als Theatermacher mit der Peter Turrini Uraufführung „Was für ein schönes Ende"

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen