Stars24
Chart-Hammer: Bad Bunny schafft nach Super Bowl bei uns doppelte Nummer 1
Pop-Beben

Chart-Hammer: Bad Bunny schafft nach Super Bowl bei uns doppelte Nummer 1

10.02.26, 12:27 | Aktualisiert: 10.02.26, 13:54
Bad Bunny begeistert mit seiner Mega-Show beim Super Bowl die ganze Welt und schafft bei uns rares Chart-Double! Zeitgleich Platz 1 iTunes mit dem Album „Debí tirar más fotos“ und der Single "NUEVAYoL" 

Es war die cleverste Super Bowl Halbzeitshow aller Zeiten: Bad Bunny, jüngst mit 3 Grammys ausgezeichnet, lieferte in Santa Clara ein Fest der Einheit und Liebe. Alle Flaggen Lateinamerikas, die bunte Historie Puerto Ricos - von Zuckerrohrfeldern bis zur Hochzeit – und Stargäste wie Lady Gaga oder Ricky Martin inklusive.

Jetzt bekommt der Latino Superstar dafür die Rechnung präsentiert. Nach einem neuen Super Bowl TV-Rekord in den USA - 135 Millionen Seher, um fast 2 Millionen mehr als Kendrick Lamar, 2025 – , über 52 Millionen YouTube-Views und Wutposting von US-Präsident Trump („Absolut schrecklich, eine Beleidigung für Amerika“) stürmt Bad Bunny nun die Charts! Platz 1 in Global Artist Ranking. Mit fast dreifach so vielen Punkten wie Taylor Swift auf Platz 2.

Auch in Österreich geht aktuell kein Weg an dem heißen Superbowl König vorbei: Da ist er mit dem Grammy-dotierten Album „Debí tirar más fotos“ die Nummer 1 der iTunes-Charts, Dazu hält er mit "NUEVAYoL" auch bei den Singles Platz 1. Ein rarer Doppelschlag an der Chartspitze, der mit der Single "DtMF" auf Platz 2 noch zementiert wird. In den Austria Top 40 stürmte ja er schon nach den Grammys mit „Debí tirar más fotos“ von Rang 20 auf Platz 4 hoch. Kommenden Freitag winkt wohl Chart-Gold!

Das sind die ITunes-Charts vom 10. Februar:

Alben:

  • 1.Bad Bunny, Debí tirar más fotos
  • 2. Francoise Hardy, Parentheses
  • 3. ADULT, Becoming Undone

Singles:

  • 1. Bad Bunny, NUEVAYoL
  • 2. Bad Bunny, DtMF
  • 3. 3. John Otti Band feat Herbert Kickl, Immer vorwärts FPÖ

Weltweit hält Bad Bunny mit „Debí tirar más fotos“ in 29 Ländern Platz 1 der iTunes-Charts und in gleich 50 Ländern (!) die Spitze bei Apple Music. Dazu sind "DtMF" und „NUEVAYoL" aktuell auch die beiden meistgespielten Songs der Welt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

