Chart-Hammer: Bad Bunny schafft nach Super Bowl bei uns doppelte Nummer 1

Bad Bunny begeistert mit seiner Mega-Show beim Super Bowl die ganze Welt und schafft bei uns rares Chart-Double! Zeitgleich Platz 1 iTunes mit dem Album „Debí tirar más fotos“ und der Single "NUEVAYoL"

Es war die cleverste Super Bowl Halbzeitshow aller Zeiten: Bad Bunny, jüngst mit 3 Grammys ausgezeichnet, lieferte in Santa Clara ein Fest der Einheit und Liebe. Alle Flaggen Lateinamerikas, die bunte Historie Puerto Ricos - von Zuckerrohrfeldern bis zur Hochzeit – und Stargäste wie Lady Gaga oder Ricky Martin inklusive.

© Getty Images

© Getty Images

Jetzt bekommt der Latino Superstar dafür die Rechnung präsentiert. Nach einem neuen Super Bowl TV-Rekord in den USA - 135 Millionen Seher, um fast 2 Millionen mehr als Kendrick Lamar, 2025 – , über 52 Millionen YouTube-Views und Wutposting von US-Präsident Trump („Absolut schrecklich, eine Beleidigung für Amerika“) stürmt Bad Bunny nun die Charts! Platz 1 in Global Artist Ranking. Mit fast dreifach so vielen Punkten wie Taylor Swift auf Platz 2.

© Getty Images

© Getty Images

Auch in Österreich geht aktuell kein Weg an dem heißen Superbowl König vorbei: Da ist er mit dem Grammy-dotierten Album „Debí tirar más fotos“ die Nummer 1 der iTunes-Charts, Dazu hält er mit "NUEVAYoL" auch bei den Singles Platz 1. Ein rarer Doppelschlag an der Chartspitze, der mit der Single "DtMF" auf Platz 2 noch zementiert wird. In den Austria Top 40 stürmte ja er schon nach den Grammys mit „Debí tirar más fotos“ von Rang 20 auf Platz 4 hoch. Kommenden Freitag winkt wohl Chart-Gold!

© Amazon

Das sind die ITunes-Charts vom 10. Februar:

Alben:

1.Bad Bunny, Debí tirar más fotos

2. Francoise Hardy, Parentheses

3. ADULT, Becoming Undone

Singles:

1. Bad Bunny, NUEVAYoL

2. Bad Bunny, DtMF

3. 3. John Otti Band feat Herbert Kickl, Immer vorwärts FPÖ

© Getty Images

Weltweit hält Bad Bunny mit „Debí tirar más fotos“ in 29 Ländern Platz 1 der iTunes-Charts und in gleich 50 Ländern (!) die Spitze bei Apple Music. Dazu sind "DtMF" und „NUEVAYoL" aktuell auch die beiden meistgespielten Songs der Welt.