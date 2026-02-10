Deutsch-Rapper Luciano krönt das Donauinsel Open Air 2026

Wenn die pulsierende Energie des Berliner Drills auf die sommerliche Kulisse der Wiener Donauinsel trifft, kündigt sich ein musikalisches Ereignis der Superlative an.

Der Wiener Konzertsommer 2026 hat sein letztes, entscheidendes Puzzleteil gefunden. Wie die Veranstalter am 10. Februar bekannt gaben, wird Rap-Superstar Luciano am 21. Juli als Headliner das Donauinsel Open Air beehren. Mit dieser Verpflichtung wird das Festivalprogramm, das bereits Größen der 80er, 90er und aktuelle Pop-Ikonen umfasst, um einen zusätzlichen Tag erweitert, der ganz im Zeichen moderner Urban-Beats steht.

Lucianos Aufstieg an die Spitze der Musikwelt liest sich dabei wie das Drehbuch eines Hollywood-Blockbusters. Der als Patrick Großmann geborene Berliner wuchs in bescheidenen Verhältnissen in einem Plattenbau auf. Als Teil der legendären „Loco Squad Gang“ startete er einen beispiellosen Durchmarsch, der ihn aus dem Jugendzimmer direkt in die ausverkauften Stadien Europas führte. Dass dieser Weg nicht immer leicht war, prägte seinen Charakter: In seiner Grundschulzeit aufgrund eines Stotterns oft ausgegrenzt, fand er in der Musik nicht nur ein Ventil, sondern eine unaufhaltsame Kraftquelle, die ihn heute zum meistgestreamten Künstler Deutschlands macht.

Luciano stürmt Austro-Charts

Auch in Österreich ist der Hype um den „King of German Drill“ ungebrochen. Seine Single „Beautiful Girl“ eroberte Platz 1 der offiziellen Ö3-Charts – ein Kunststück, das nur wenigen deutschen Rap-Acts gelingt. Mit seinem aktuellen Nummer-1-Album „Seductive“ und Hits wie „Time“ beweist er, dass er den Zeitgeist der aktuellen Generation perfekt einfängt. Für Mario Repa, Geschäftsführer der Weitblick Entertainment GmbH, war die Buchung daher ein logischer Schritt: Er beschreibt Luciano als das „absolute Schwergewicht“, das die Massen nicht nur bewegt, sondern die Donauinsel in einen Moment verwandeln wird, von dem man in Wien noch lange sprechen wird.





Retro-Party

Der Auftritt am 21. Juli bettet sich in ein fulminantes Gesamtprogramm ein, das die Donauinsel vom 17. bis zum 25. Juli in eine riesige Partyzone verwandelt. Während Luciano die moderne Ära repräsentiert, dürfen sich Fans an den anderen Tagen auf Nostalgie pur freuen: von Mallorca-Stimmung bei „Baller Island“ über die Eurodance-Ikonen der 90er bei „It’s My Life“ bis hin zu Legenden wie Roxette, Rita Ora und den Synthesizer-Helden der 80er Jahre.

Wer dabei sein will, wenn die Bässe über die Donau rollen, muss schnell sein. Der Vorverkauf für die begehrten Early-Bird-Tickets startet bereits am Mittwoch, den 11. Februar, um 9:00 Uhr auf oeticket.com. Die Preise beginnen bei 69 Euro für reguläre Tickets und 89 Euro für den exklusiven „Front of Stage“-Bereich.