Opernball: Ex-Miss-Austria Tanja Duhovich strahlt in Moondress-Robe

48 Stunden vor dem Wiener Opernball steht es fest: Tanja Duhovich, Miss Austria 2003, wird nun doch beim Ball der Bälle dabei sein – ganz spontan und auf Einladung des Labels Moondress.

Tanja Duhovich wird kurzfristig beim Wiener Opernball erscheinen. Die Entscheidung fiel nur 48 Stunden vor dem Event, als sie eine Einladung des Labels Moondress annahm. Der Opernball-Besuch kommt für Duhovich überraschend, doch sie setzt bei ihrem Auftritt auf eine besondere Traumrobe.

Tanja Duhovich in Moondress © Chris Holzinger

Für den Abend wählt sie ein rückenfreies Couture-Kleid von Moondress, entworfen von Designerin Fatma Sahin, das moderne Eleganz mit sinnlicher Leichtigkeit verbinden soll. "Der Opernball ist immer etwas Magisches – manchmal entstehen die schönsten Momente ganz spontan," so die Ex-Miss.

Tanja Duhovich in Moondress © Chris Holzinger

Über ihr Kleid meint Duhovich: "Ich habe mich sofort verliebt. Das Design ist stark, feminin und bringt auch den richtigen Komfort mit, um eine lange Opernball Nacht zu genießen." Der Auftritt wird als glamourös beschrieben – ohne lange Vorbereitung, aber mit viel Stil und Persönlichkeit.