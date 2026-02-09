Alles zu oe24VIP
Mit außergewöhnlichem Luxus-Schmuck! Auch ESC-Star JJ tanzt am Opernball
Mit außergewöhnlichem Luxus-Schmuck! Auch ESC-Star JJ tanzt am Opernball

09.02.26, 12:27 | Aktualisiert: 09.02.26, 13:38
Der heimische ESC-Sieger wird den 68. Opernball besuchen und dabei vom Traditionsjuwelier Von Köck ausgestattet. 

Während die Gazetten noch über Hollywood-Diven und Schaumrollenkönige rätselten, ist es einem ganz anderen gelungen, sich bis dato unter dem medialen Radar an den Ring zu pirschen: JJ (Johannes Pietsch). Der amtierende Triumphator des Eurovision Song Contest wird heuer sein Debüt auf dem „Ball der Bälle“ geben – eine Nachricht, die überrascht. 

Ein Countertenor ohne Bühne?

Dass ein Künstler von Pietschs Format, dessen Countertenor-Stimme wie geschaffen für die sakrale Akustik der Wiener Staatsoper scheint, lediglich als Gast erscheint, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Es wäre aber sicherlich musikalischer Coup, der das starre Protokoll des Hauses am Ring sprengen würde. Ein spontanes Intermezzo des ESC-Helden bleibt somit wohl ein schöner, wenn auch unerfüllter Traum der Romantiker.

 


 

Brillanten statt hoher C’s: Die Juwelen-Loge

Wenn JJ schon nicht die Bühne bespielt, so wird er doch optisch zum funkelnden Mittelpunkt avancieren. Der Sänger schaut in der prestigeträchtigen „Juwelen-Loge“ vorbei. Hier versammelt sich nicht nur die Prominenz, sondern auch das teuerste Geschmeide des gesamten Abends.

Die edlen Preziosen sind eine Leihgabe von Juwelier Köck. 

JJ selbst wird dabei zum lebenden Exponat hochkarätiger Handwerkskunst: Die Traditionsjuweliere Felix und Nattaya Köck, die den renommierten Familienbetrieb in zweiter Generation führen, statten den Künstler mit Leihgaben aus. Er befindet sich dabei in glanzvoller Gesellschaft: Auch Ekaterina Mucha wird behängt mit Juwelen im astronomischen Wert von rund 400.000 Euro. Eine Mischung aus privatem Besitz und den edelsten Stücken aus dem Hause Von Köck.

