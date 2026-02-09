Pop-Wunder: Raye stürmt mit 5 Monaten Verspätung auf Platz 1

“Where Is My Husband” – die neue Chart-Königin Raye mischt mit ihrer Good-Vibes-Hymne die Charts auf.

2024 holte sie mit dem Debüt-Album „My 21st Century Blues“ gleich 6 Brit-Awards (Rekord),2025 gab es drei Grammy Nominierungen und jetzt ist die britische R&B- und Pop-Queen Raye endlich auch in Österreich angekommen: Mit der neuen Single, „Where Is My Husband“, dem ersten Vorboten der für27. März erwarteten zweiten CD „This Music May Contain Hope“, stürmt sie auch in den heimischen iTunes-Charts auf Platz 1

Ein später Erfolg, schließlich wurde der Hit ja schon im Juni 2025 beim Glastornbury Festival präsentiert und auch schon am 19. September als Single veröffentlicht. Als vor knapp 5 Monaten. Dazu ließ sich ja Superstar-DJ David Guetta bereits im November zu einem Remix hinreißen

© Getty Images

© The Chart Company

In England fuhr Rachel Agatha Keen, so die neue Pop-Queen bürgerlich, damit den ersten Nummer-eins-Hit des Jahres 2026 ein. „Dies ist der erste Song aus meinem zweiten Album, und ich hätte mir keinen besseren Start in dieses neue Kapitel wünschen können. Ich bin zu Tränen gerührt vor Dankbarkeit“ Jetzt, mit 6 Wochen Verspätung klappt’s auch in Österreich.

Das sind die iTunes-Charts vom 9. Februar 2026:

1. Raye, Where Is My Husband

2. Huntr/X, Golden

3. Dj Ötzi, Tirol

4. Mikeeysmind, Papaoutai

5. Bruno Mars, I Just Might

© zeidler

© zeidler

Aktuell feiert Raye ihren Chart-Triumph mit einer großen Europa-Tournee. Bis 5. März stehen noch 16 Konzerte in u.a. Paris, London oder Dublin am Programm. Österreich-Stopp gibt es nach den Auftritten bei einer Cartier-Party in Wien und am Frequency Festival (jeweils 2024) leider keinen. Da haben unserer Veranstalter wohl das Hit-Potenzial falsch eingeschätzt.