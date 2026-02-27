Mega-Rätsel um Geheim-Hochzeit von Schumacher in Österreich

Hochzeit im Hause Schumacher, doch für eine war das so gar kein Grund zur Freude, sie musste nämlich draußen bleiben. Dafür ist er jetzt unter der Haube und hat sein Liebesglück gefunden.

Rennfahrer David Schumacher ist unter die Haube gekommen.

Der 24-Jährige gab seiner langjährigen Freundin Vivien Keszthelyi in Salzburg heimlich das Ja-Wort – allerdings ohne seine Mutter Cora, wie die deutsche Bild als erstes berichtete.

© Instagram/vivien_keszthelyi

Die Trauung fand am Freitag im engsten Kreis statt. In der idyllischen Kulisse von Salzburg feierte das Paar den romantischen Höhepunkt seiner Liebe, wobei nur engste Freunde und wenige Familienmitglieder als Zeugen geladen waren.

Hochzeit ohne Mutter Cora

Für eine Person gab es an diesem besonderen Tag jedoch keinen Platz auf der Gästeliste: Davids Mutter Cora Schumacher. Die 49-Jährige war nicht eingeladen und wusste laut Medienberichten nicht einmal von dem Termin. Sie soll erst nachträglich von der Hochzeit ihres Sohnes erfahren haben.

© Getty Images

Nach der Scheidung

Das Verhältnis zwischen der Ex-Frau von Ralf Schumacher und David gilt bereits seit Jahren als zerrüttet. Nach der Scheidung seiner Eltern im Jahr 2015 kam es immer wieder zu öffentlichen Spannungen, die sich zuletzt 2024 nach dem Coming-out von Ralf Schumacher verschärften.

© Getty Images

Versöhnung blieb bisher aus

David Schumacher selbst hatte sich in der Vergangenheit deutlich zu der schwierigen Situation geäußert. „Ich habe meiner Mutter mehrmals die Chance gegeben und es auch mehrmals versucht, mich mit ihr wieder zu versöhnen. Leider hat es nie geklappt“, erklärte der Rennfahrer bereits früher.

Trotz der Bemühungen seines Vaters Ralf, der jahrelang auf eine Annäherung zwischen Mutter und Sohn hingewirkt haben soll, blieb David bei seinem Entschluss. Er habe „keine Lust und keine Nerven mehr“, das Gleiche immer wieder durchzumachen. Die heimliche Hochzeit in Österreich markiert nun ein neues Kapitel im Leben des jungen Paares – wenn auch ohne Familienreunion.