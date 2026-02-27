Cosmó über die Unterstützung nach dem Hass: „Da geht mir das Herz auf!“

Letzte Woche löste Cosmó das Song Contest Ticket für Österreich und trat damit eine widerliche Hasswelle los. Jetzt kontert er den Hatern – mit dem oe24-Interview und seinen Plänen für den Sieg.

Sieg in der großen ORF-Show und somit unser Starter beim Song Contest. Platz 1 bei iTunes mit der coolen ESC-Hymne „Tanzschein“. Live-Auftritt bei der großen Feier unserer Olympia-Helden in Innsbruck und eine Tanzchoreografie die europaweit viral geht. Aber auch widerlicher Gegenwind im Internet voll Spott, Neid und Missgunst. Ereignisreiche Woche für unseren neuer ESC-Helden Cosmó, also den erst 19-jährigen Jungstar Benjamin Gedeon aus Halbturn im Burgenland , der am 16. Mai vor der größten Aufgabe seines Lebens steht. Und uns den Song Contest rocken will.

© zeidler

© zeidler

Dass ihn deshalb eine große Hasswelle, voll mit abgrundtiefen Beleidigungen, trifft lässt ihn nahezu kalt: „Ich finde es super, dass sich jeder eine Meinung bildet und dass wir diskutieren können,“ nahm er im im großen oe24.TV-Interview den Hatern den Wind aus den Segeln.

© zeidler

Vielmehr konzentriert er sich auf die vielen freundlichen Begegnungen („Persönlich habe ich in den letzten Tagen nur Positives mitbekommen.“) und die große Unterstützungswelle von so prominenten Stimmen wie ORF-Chef Roland Weißmann ("Nicht jede Entgleisung muss man aushalten“), Jurorin Caroline Athanasiadis , Chris Lohner oder dem langjährigen ESC-Scout Eberhard Forcher. „Ich habe sehr viele liebe Nachrichten bekommen. Jedes Mal, wenn ich kurz auf Social Media bin und solche Sachen sehe, geht mir das Herz auf!“ sammelt Cosmó dadurch Kraft.

© TöchterSöhne

Energie, die er durchaus brauchen kann. Bis zum Song Contest herrscht ja Dauer-Einsatz. Eine Europa-Tour zwecks-Stimmenfang bei wichtigen ESC-Parys in Amsterdam oder London, die Content-Pflege eines eigene Social-Media Handys und der letzte Schliff für die Show. Dazu will er auch einen echten Tanzschein auflegen. „Einen Führerschein fürs Fortgehen!“

© ORF



Spannend: Für den Song Contest legt Benjamin Gedeon sogar sein Zahnmedizinstudium auf Eis „Jetzt gilt 100 Prozent Einsatz für den ESC! Das Studium würde ich dann aber gerne fertig machen.“

© zeidler

Für das Finale am 16. Mai will er sich die Tipps von JJ holen („Ich bin froh, dass er dabei ist“) und dann in der Wiener Stadthalle das ganze Land glücklich machen: „Ich mache das für alle Österreicher und Österreicherinnen!“