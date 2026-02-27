ER wird jetzt als möglicher James Bond gehandelt

Mehr als fünf Jahre nach dem Abschied von Daniel Craig als James Bond brodelt die Gerüchteküche erneut. Neben bekannten Favoriten taucht nun ein überraschender Name auf: Henry Ashton.

Seit Daniel Craig seine Rolle als Doppelnull-Agent abgelegt hat, wird intensiv über seine Nachfolge spekuliert. Für "Bond 26" kursieren zahlreiche Namen – nun rückt ein weiterer Kandidat in den Fokus. Bei Wettanbietern gelten derzeit Callum Turner und Aaron Taylor-Johnson als Favoriten. Doch laut Berichten aus britischen Produktionskreisen taucht plötzlich Henry Ashton als Geheimtipp auf.

Henry Ashton © Getty

Fantasy-Fans kennen ihn unter anderem aus der Serie "Outlander". Aktuell sorgt er mit intensiven Szenen in der HBO-Max-Produktion "A Knight of the Seven Kingdoms" für Aufmerksamkeit. In dem Spin-off aus dem "Game of Thrones"-Universum verkörpert er Prinz Daeron Targaryen.

Die Produzenten sollen demnach eine facettenreichere, verletzlichere Interpretation der Figur anstreben – weniger den knallharten Agenten, mehr Tiefe und Zwischentöne. Eine Besetzung mit Ashton käme daher überraschend.

Zwei große Namen fix

Daniel Craig © Getty

Unabhängig von der Hauptrolle sind zwei Personalien bereits offiziell bestätigt: Denis Villeneuve wird Regie führen. Der Filmemacher ist unter anderem für "Dune" und "Blade Runner 2049" bekannt. Das Drehbuch stammt von Steven Knight, dem Schöpfer der Serie "Peaky Blinders". Branchenkenner rechnen frühestens 2027 mit einem Kinostart.

Wer letztlich die berühmte Rolle des James Bond übernimmt, soll in den kommenden Wochen offiziell bekannt gegeben werden.