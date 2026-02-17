Alles zu oe24VIP
Römer schockiert: Legendäre Statue schwer beschädigt
Römer schockiert: Legendäre Statue schwer beschädigt

17.02.26, 23:17
Die bekannte Elefantenstatue des Bildhauers und Architekten Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), Träger eines Obelisks auf der Piazza della Minerva im Zentrum von Rom, ist von Vandalen beschädigt worden. 

Ein Elefantenzahn wurde abgebrochen und zu Füßen der berühmten Skulptur aus dem 17. Jahrhundert gefunden. Die Polizei will mit Videoaufnahmen versuchen, die Vandalen aufzuspüren.

Der Alarm wurde nach einer Meldung an die städtische Denkmalbehörde ausgelöst. Die Stadtpolizei barg das am Boden liegende Fragment der Skulptur und leitete Untersuchungen ein. Die Polizei wertet die Aufzeichnungen der Überwachungskameras aus, um festzustellen, wann der Schaden entstanden ist und ob es sich um vorsätzlichen Vandalismus handelt.

Kulturminister Giuli verurteilt Vandalakt

"Es ist inakzeptabel, dass das künstlerische und kulturelle Erbe der Nation erneut einen so schweren Schaden erleidet", erklärte Kulturminister Alessandro Giuli. Nur wenige Tage nach der Eröffnung einer großen Ausstellung über das Schaffen von Gian Lorenzo Bernini in der Galleria Nazionale d'Arte Antica in Rom sei ausgerechnet dessen "Elefant" auf der Piazza della Minerva Ziel eines Angriffs geworden. Das Denkmal gilt als eines der markantesten Wahrzeichen der italienischen Hauptstadt und sei durch einen "absurden Akt der Barbarei" beschädigt worden.

Nachdem 1665 ein im Garten einer dominikanischen Kirche vergrabener ägyptischer Obelisk gefunden wurde, beauftragte Papst Alexander VII. Bernini, einen Sockel für diesen Obelisken zu bauen. Bernini soll 1630 Studien eines Elefanten angefertigt haben, bevor er die Statue entwarf.

Immer wieder sind in Rom zuletzt Monumente beschädigt worden. Die Zahl der Videoüberwachungsanlagen wurden daraufhin erhöht. Bereits vor zehn Jahren war Berninis Elefantenstatue beschädigt worden.

