18-Jähriger stürmt mit Waffe auf Kapitol zu – von Polizei gestoppt
Washington

18-Jähriger stürmt mit Waffe auf Kapitol zu – von Polizei gestoppt

17.02.26, 23:25
Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der mit einer Schusswaffe auf das US-Parlament zugelaufen ist.  

Der 18-Jährige habe am Dienstag ein Auto in der Nähe des Kongresses geparkt und sei dann mehrere Hundert Meter in Richtung des Gebäudes gelaufen, sagte der Chef des Polizeidienstes des Kapitols, Michael Sullivan, vor Journalisten.

Dann schritten Polizisten ein und befahlen dem Mann, seine Waffe niederzulegen, wie er sagte. Der Mann, der nicht aus der Gegend sei, habe gehorcht und sei in Gewahrsam genommen worden. Die Waffe war den Angaben zufolge geladen - das Motiv des Mannes war zunächst unklar. Die beiden Kammern des US-Parlaments - der Senat und das Repräsentantenhaus - haben aktuell keine Sitzungswoche.

