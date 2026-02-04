Stuttgart nach 3:0 in Kiel im Halbfinale des DFB-Pokals

Der VfB Stuttgart steht als zweiter Halbfinalist im deutschen Fußball-Cup fest.

Der Titelverteidiger setzte sich bei Zweitligist Holstein Kiel am Mittwochabend kaum gefährdet 3:0 (0:0) durch. Nach dem Führungstor durch Deniz Undav (56.) machten Chris Führich (90.) und Atakan Karazor (92.) für die Schwaben erst im Finish alles klar. Bei den Kielern wurde Mittelfeldspieler Stefan Schwab (35) kurz nach Seitenwechsel eingewechselt.

Stuttgart zog damit zum dritten Mal innerhalb von vier Saisonen in das DFB-Pokal-Halbfinale ein. Kiel hatte sich in dieser Pokalsaison jeweils auswärts gegen den VfL Wolfsburg und dann den Hamburger SV im Elfmeterschießen durchgesetzt.

Am Abend zuvor war Bayer Leverkusen mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli in die Runde der besten Vier eingezogen. Die beiden weiteren Viertelfinalpartien finden kommende Woche statt: Am nächsten Dienstag empfängt Zweitligist Hertha BSC im Berliner Olympiastadion den SC Freiburg, einen Tag später Rekordgewinner FC Bayern München in einem Bundesliga-Duell RB Leipzig.