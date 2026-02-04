Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. DFB Pokal
stuttgart
© Getty Images

Folgt Leverkusen

Stuttgart nach 3:0 in Kiel im Halbfinale des DFB-Pokals

04.02.26, 23:07
Teilen

Der VfB Stuttgart steht als zweiter Halbfinalist im deutschen Fußball-Cup fest. 

Der Titelverteidiger setzte sich bei Zweitligist Holstein Kiel am Mittwochabend kaum gefährdet 3:0 (0:0) durch. Nach dem Führungstor durch Deniz Undav (56.) machten Chris Führich (90.) und Atakan Karazor (92.) für die Schwaben erst im Finish alles klar. Bei den Kielern wurde Mittelfeldspieler Stefan Schwab (35) kurz nach Seitenwechsel eingewechselt.

Stuttgart zog damit zum dritten Mal innerhalb von vier Saisonen in das DFB-Pokal-Halbfinale ein. Kiel hatte sich in dieser Pokalsaison jeweils auswärts gegen den VfL Wolfsburg und dann den Hamburger SV im Elfmeterschießen durchgesetzt.

Am Abend zuvor war Bayer Leverkusen mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli in die Runde der besten Vier eingezogen. Die beiden weiteren Viertelfinalpartien finden kommende Woche statt: Am nächsten Dienstag empfängt Zweitligist Hertha BSC im Berliner Olympiastadion den SC Freiburg, einen Tag später Rekordgewinner FC Bayern München in einem Bundesliga-Duell RB Leipzig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen