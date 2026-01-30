Bayern-Knall: Entscheidung um Leon Goretzka (30) gefallen

Endlich herrscht Klarheit, wie es mit dem 30-Jährigen weitergeht.

Überraschende Wende im Transfer-Poker um Leon Goretza: Der 30-Jährige wird den FC Bayern München doch nicht schon im Winter verlassen. Das teilte Sportdirektor Christoph Freund am Freitag mit.

Abschied im Sommer

„Leon hat sich für den FC Bayern München entschieden, dass er hier bleibt“, so Freund. Gleichzeitig teilt der Sportdirektor allerdings mit, dass der Vertrag des Nationalspielers nicht verlängert wird. „Wir können jetzt auch sagen, im Sommer wird die Zeit von Leon Goretzka beim FC Bayern München vorbei sein. Er wird einen anderen Weg einschlagen.“

Atletico Madrid wollte Goretzka schon im Jänner verpflichten, der Mittelfeldspieler hat sich nun aber für einen Verbleib in München entschieden. „Es hat konkrete Nachfragen jetzt gegeben. Leon hat sich auch damit beschäftigt, aber er fühlt sich extrem wohl mit dieser Mannschaft, er ist ein wichtiger Teil davon“, so Freund.