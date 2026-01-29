Alles zu oe24VIP
Vincent Kompany
© AFP

Transfer-Beben

Bayern-Knall: Kompany deutet Blitz-Abgang an

29.01.26, 11:10
Teilen

Der Nationalspieler könnte den FC Bayern noch im Jänner verlassen. 

Leon Goretzka steht unmittelbar vor einem Wechsel. Der deutsche Nationalspieler könnte noch im Jänner den FC Bayern Richtung Spanien verlassen und bei Atletico Madrid unterschreiben.

Wechsel noch im Jänner

Bayern-Trainer Vincent Kompany deutet nach dem Champions-League-Spiel gegen Eindhoven den Abgang bereits an: „Ich weiß, dass ich morgen Früh aufstehe und dann irgendwann ein Gespräch haben muss mit Max Eberl oder Christoph Freund“, so der Coach am Mittwoch. „Es geht darum, was ist wichtig für Leon, was ist richtig für den FC Bayern, was ist richtig für die Mannschaft.“

Leon Goretzka
© Getty

Der Vertrag des 30-Jährigen läuft im Sommer aus, Goretzka sprach zuletzt offen darüber, einmal ins Ausland wechseln zu wollen. Bei den Bayern war der defensive Mittelfeldspieler nur mehr selten erste Wahl, mit einem Transfer will Goretzka auch seine Chancen auf eine WM-Teilnahme erhöhen.

