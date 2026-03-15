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Goalie-Drama bei Bayern: DIESER 16-Jährige muss jetzt ran
© Getty

Champions League

Goalie-Drama bei Bayern: DIESER 16-Jährige muss jetzt ran

15.03.26, 17:05
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Beim FC Bayern spitzt sich die Lage im Tor dramatisch zu. Nach dem Ausfall von Sven Ulreich könnte am Mittwoch im Achtelfinalrückspiel gegen Bergamo der erst 16-jährige Leonard Prescott debütieren. 

Das Torwart-Drama bei den Münchnern geht in die nächste Runde. Nachdem bereits Manuel Neuer verletzt fehlte und Jonas Urbig wegen einer Gehirnerschütterung passen musste, kehrte Sven Ulreich beim 1:1 in Leverkusen zurück zwischen die Pfosten. Der Routinier glänzte mit starken Paraden und sicherte den Bayern den Punkt, wurde danach von der Mannschaft und den Fans gebührend gefeiert. Doch der Einsatz forderte seinen Preis: Ulreich zog sich einen Muskelbündelriss in den rechten Adduktoren zu.

Lob für Sven Ulreich

Seine Teamkollegen und die Verantwortlichen fanden nach der emotionalen Rückkehr berührende Worte für den Keeper. Josip Stanisic betonte, dass Ulreich ein „Wahnsinnstyp“ sei und er ihm nach den privaten Schicksalsschlägen im vergangenen Jahr nur das Beste gönne. Auch Max Eberl bezeichnete ihn als „Man of the Match“ und hob die Leistung nach der langen Pause hervor. Ulreich selbst sprach von einem besonderen Spiel, muss nun aber erst einmal wieder zusehen.

Chance für Leonard Prescott

Durch den erneuten Ausfall steht der Rekordmeister vor einer schwierigen Entscheidung für die Königsklasse. Falls Jonas Urbig nicht rechtzeitig fit wird, schlägt die Stunde von Leonard Prescott. Der erst 16-jährige Torwart steht bereit und könnte gegen Bergamo zu seinem ersten Einsatz bei den Profis kommen. Es wäre ein Debüt unter extremem Druck in einem entscheidenden K.o.-Spiel der Champions League.

Zukunft im Bayern-Tor

Trotz der aktuellen Personalnot ist die interne Wertschätzung für die erfahrenen Kräfte ungebrochen. Sven Ulreich, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, würde gerne ein weiteres Jahr dranhängen. Die Zusammenarbeit im Torwart-Team bereite ihm großen Spaß. Ob er und Manuel Neuer verlängern, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

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