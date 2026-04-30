65 Millionen Euro: Bayern-Star muss neuen Verein suchen

In diesem Sommer soll beim FC Bayern der Kaderumbau weiter vorangetrieben werden. Ein Star des deutschen Rekordmeisters hat nun ein Preisschild in Höhe von 65 Millionen Euro für einen Abgang im Sommer erhalten.

Die deutsche Meisterschaft ist bereits fix in der Tasche, im DFB-Pokal steht man im Finale und auch in der Champions League hat der FC Bayern München nach dem 5:4-Spektakel gegen Paris noch alle Chancen auf den Titel. Der Traum vom Triple scheint beim deutschen Rekordmeister zum Greifen nah.

Dennoch wartet auf die Sport-Bosse rund um Max Eberl und Christoph Freund ein herausfordernder Sommer. Man möchte den Sparkurs weiter fortsetzen und den Kader zusätzlich verjüngen. Zuletzt kündigte Eberl an, dass es im Sommer einige Abgänge geben wird.

Mit Leon Goretzka, Nicolas Jackson und Raphael Guerreiro werden die Münchner auf jeden Fall verlassen. Während Goretzka und Guerreiro vereinslos sind, wird die Leihe von Jackson schlichtweg nicht verlängert. Der Kane-Ersatz im Sturm muss im Sommer zurück zu seinem Stammverein Chelsea nach England gehen.

Stürmer enttäuscht

Doch dort dürfte man auch kein Interesse an dem Knipser aus Senegal haben. Nach 10 Toren in 30 Spielen dürfte die Entwicklung des Afrikaners nicht so, wie gewünscht gewesen sein. Noch dazu ist bislang unklar, wer nächstes Jahr an der Stamford Bridge auf der Trainerbank Platz nehmen wird.

Nachdem Liam Rosenior nach drei Monaten wieder entlassen wurde, sind die Londoner wieder auf Trainersuche. Dennoch dürfte die Zeit des Knipsers bei den Blues abgelaufen sein. Denn einem Bericht von "The Athletic" zufolge soll man gewillt sein, Jackson im Sommer direkt weiterzuverkaufen.

30 Tore für Chelsea

Nachdem er im Juli 2023 für 37 Millionen Euro von Villarreal verpflichtet wurde und in 81 Spielen für Chelsea immerhin 30 Tore erzielte, ist man nun gewillt, den Stürmer wieder abzugeben. Allerdings hat man dafür eine heftige Forderung.

Sein Vertrag an der Stamford Bridge läuft noch bis 2033, bei einem aktuellen Marktwert von 40 Millionen wollen die Verantwortlichen 65 Millionen Euro für den Knipser, dessen letztes Spiel im Chelsea-Trikot am 8. Juli 2025 im Klub-WM-Halbfinale gegen Fluminense war.