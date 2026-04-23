BH und Shirt vergessen? Charlize Theron raubt uns im "Oben-ohne"-Look den Atem

Huch, da fehlt doch was! Oscar-Preisträgerin Charlize Theron ließ bei der New Yorker Premiere ihres neuen Netflix-Thrillers "Apex" tief blicken. Die 50-Jährige verzichtete unter ihrem Blazer auf BH und Shirt und raubte den Fotografen mit diesem mutigen ‚Oben-ohne-Look‘ den Atem.

Am Mittwoch, dem 22. April, besuchte die 50-jährige Schauspielerin die New Yorker Premiere ihres kommenden Netflix-Actionthrillers „Apex“ im Paris Theatre. Doch obwohl alle eigentlich wegen ihres neuen Films gekommen waren, sprach an diesem Abend jeder nur über DIESES Outfit.

Riskanter Nackt-Look am Red Carpet

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Die Oscar-Preisträgerin, die bereits seit zwei Jahrzehnten das Gesicht von Diors „J'adore“ ist, blieb ihrem Modehaus treu, interpretierte den Begriff „Abendgarderobe“ jedoch völlig neu. Theron erschien in einem offenen, schwarzen Blazer aus der neuen Dior-Winterkollektion 2026. Das Besondere daran? Unter dem edlen Zwirn blitzte nackte Haut hervor. Die Schauspielerin verzichtete komplett auf ein Oberteil oder einen BH.

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Ein dramatischer, hochgeschlossener Rüschenkragen, der vorne zart gebunden war, verlieh der harten, maskulinen Silhouette des Blazers einen Hauch von Romantik. Mit den Händen lässig in den Hosentaschen strahlte sie genau jene „Cool Girl“-Energie aus, die ihr Markenzeichen geworden ist. Das Outfit war ein Statement und sie ließ die raffinierten Details ganz für sich allein sprechen.

Hollywood-Glow

Auch beim Make-up überließ Charlize nichts dem Zufall. Ihr blondes Haar trug sie in einem sanft zerzausten, seitlich frisierten Bob, der ihre Gesichtszüge perfekt betonte. Während ihr Teint makellos und strahlend dezent gehalten war, sorgte ein kräftiger roter Lippenstift für den ultimativen Farbtupfer.

Darum geht es in „Apex“

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So glamourös ihr Auftritt auf dem roten Teppich war, so knallhart geht es in ihrem neuen Film zu. In dem Netflix-Actionthriller „Apex“ schlüpft Theron in die Rolle von Sasha. Die trauernde Frau sucht eigentlich in der Einsamkeit der australischen Wildnis nach Trost – doch ihr Rückzugsort wird zur tödlichen Falle. Sie gerät in ein brutales Katz-und-Maus-Spiel mit einem Serienmörder, gespielt von Taron Egerton.

Wer Charlize Theron in Action sehen (und mit ihr mitfiebern) möchte, muss nicht mehr lange warten: „Apex“ startet bereits an diesem Freitag, den 24. April, weltweit auf Netflix.