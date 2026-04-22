Rührend: Diese emotionale Botschaft steckt hinter Prinzessin Kates Look

Zum 100. Geburtstag der verstorbenen Königin Elizabeth II. versammelte sich die Royal Family im Buckingham Palace. Doch alle Augen waren nur auf Prinzessin Kate gerichtet, die mit ihrem Look eine emotionale Botschaft gesendet hat.

Am Dienstag öffneten sich die Türen des Buckingham Palace für einen ganz besonderen Anlass. Die britische Königsfamilie versammelte sich, um ein historisches Jubiläum zu feiern: Den 100. Geburtstag der unvergessenen Königin Elizabeth II. († 2022). Doch Prinzessin Kate, raubte mit ihrem Auftritt allen den Atem und das lag nicht nur an ihrer majestätischen Ausstrahlung, sondern an den süßen Geheimnissen, die sie am Körper trug.

Die versteckte Botschaft hinter Kates Look

Kate wählte für diesen emotionalen Tag Stücke aus der royalen Schatzkammer. Der absolute Blickfang: Eine schlichte, aber atemberaubende dreisträngige Perlenkette.

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Royal-Experten sind sich sicher: Es handelt sich um genau das zeitlose Modell, das die Queen auf ihrem allerletzten offiziellen Porträt (fotografiert von Ranald Mackechnie) trug. Diese Kette war kein gewöhnliches Schmuckstück, sie war der modische Anker im Leben der Queen. Sam Cohen, ihr ehemaliger Privatsekretär, verriet einst gegenüber dem Magazin People: „Sie interessierte sich überhaupt nicht für materielle Dinge. Sie trug jeden Tag dieselbe Perlenkette.“ Indem Kate genau dieses Stück wählte, signalisierte sie: Das Erbe der Queen ist bei ihr in sicheren Händen.

Romantik an den Ohren

Doch die Hommage endete nicht beim Halsschmuck. An Kates Ohren funkelten die legendären Bahrain-Perlenohrringe. Diese haben eine zutiefst romantische Geschichte: Sie waren 1947 ein Hochzeitsgeschenk an die junge Elizabeth und Prinz Philip. Die Queen liebte diese Ohrringe so sehr, dass sie sie 2016 höchstpersönlich an ihre Schwiegertochter weitergab. Ein Symbol der Verbundenheit, das Kate an diesem Tag stolz zur Schau stellte.

Hommage an die Queen

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Auch bei der Wahl ihres Kleides überließ die 44-Jährige nichts dem Zufall. Sie strahlte in einem lavendelfarbenen Midikleid mit Dreiviertelärmeln ihres Lieblingslabels Emilia Wickstead. Dazu kombinierte sie klassische Pumps von Ralph Lauren.

Der pastellfarbene Lilaton sah nicht nur umwerfend aus, er war eine direkte Referenz an den Kleiderschrank der Queen. Elizabeth II. trug bekanntermaßen stets leuchtende Farben aus einem ganz bestimmten Grund: „I have to be seen to be believed“ (Man muss mich sehen, um an mich zu glauben), lautete ihr berühmtes Motto. Im Meer der geladenen Gäste stach Kate in ihrem strahlenden Lavendel deutlich hervor, ganz im Sinne der Königin.

Ein royales Ständchen

Neben König Charles und Königin Camilla mischten sich auch Prinzessin Anne und Prinz Edward unter die Gäste, darunter viele Hundertjährige, die ihren Ehrentag gemeinsam mit der verstorbenen Queen feierten.

Der emotionale Höhepunkt: Als der König gemeinsam mit den Gästen eine fröhliche Version von „Happy Birthday“ anstimmte. Ein Gänsehaut-Moment zu Ehren einer historischen Regierungszeit und dank Prinzessin Kate war die verstorbene Queen an diesem Tag nicht nur in den Herzen, sondern auch im Raum spürbar anwesend.