Die schönsten Schuhtrends für den Sommerurlaub 2026

Für den Sommerurlaub 2026 gibt es einige Schuhtrends, die jetzt die Promenaden von Nizza bis Santorini erobern.

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Der Urlaub ist gebucht, die Outfits sind geplant und die Vorfreude auf Meer, Aperol Spritz und Sonnenuntergänge steigt. Fehlt eigentlich nur noch eine wichtige Frage: Welche Schuhe kommen mit in den Koffer?

Ob Promenade in Nizza, Abendessen an der Amalfiküste oder Sonnenuntergang auf Santorini, die Schuhtrends 2026 setzen auf Komfort, Persönlichkeit und jede Menge Stil. Diese Modelle sollten Sie jetzt auf dem Schirm haben.

Flip-Flops sind endgültig zurück

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Was sich letztes Jahr bereits angekündigt hat, wird 2026 endgültig zum Mainstream. Flip-Flops sind längst nicht mehr nur für den Strand reserviert, denn inzwischen gibt es auch schon Modelle mit Kitten Heels. Fashionistas kombinieren sie inzwischen zu Leinenhosen, Maxikleidern oder sogar eleganteren Sommer-Looks.

Kein Wunder: Kaum ein Schuh wirkt so unkompliziert und lässig. Außerdem sind Flip-Flops die perfekte Wahl für spontane Strandbesuche oder den klassischen Mitternachts-Spaziergang am Meer.

Ballerinas feiern ihr großes Comeback

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Wer hätte gedacht, dass Ballerinas einmal wieder zu den begehrtesten Schuhen des Sommers gehören würden? Vor rund 15 Jahren galten sie bei vielen als umstritten. Heute sieht die Welt anders aus. Der Trend passt perfekt in eine Zeit, in der Mode wieder stärker auf Individualität setzt. Oder anders gesagt: 2026 tragen wir das, was uns gefällt – nicht das, was anderen gefällt.

Besonders spannend: Selbst männliche Fashion-Ikonen wie Harry Styles zeigen sich mittlerweile in Ballerinas oder ähnlichen Modellen und tragen dazu bei, alte Stilregeln endgültig über Bord zu werfen.

Birkenstocks bleiben ein Sommer-Favorit

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Manche Trends kommen und gehen. Birkenstocks bleiben. Die Sandalen haben sich längst vom praktischen Komfortschuh zum festen Bestandteil der Modewelt entwickelt. Für den Strandurlaub sind sie ohnehin ideal: reinschlüpfen, losgehen und stundenlang bequem unterwegs sein.

Und ganz ehrlich: Kaum ein Schuh passt besser zu Leinenkleidern, Oversized-Hemden oder entspannten Urlaubslooks.

Jelly Shoes bringen Farbe ins Spiel

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Sie sehen aus, als wären sie direkt aus einer Gummibärchen-Packung entsprungen und genau das macht ihren Reiz aus. Jelly Shoes gehören zu den überraschendsten Trends des Sommers 2026.

Die Modelle erinnern irgendwo an Ballerinas, Fischernetz-Sandalen und Wasserschuhe zugleich. Besonders angesagt sind auffällige Farben wie Knallrot, Neongelb oder Grün.

Perfekt für alle, die ihrem Urlaubsoutfit einen verspielten Hingucker verpassen möchten.

Keilabsätze sind zurück

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Ja, wirklich. Keilabsätze erleben gerade ein Comeback, allerdings in einer deutlich moderneren Version als noch in den 2000ern.

Statt verspielter Bastdetails setzen viele Designer:innen auf cleane Linien, minimalistische Formen und elegante Silhouetten.

Das Ergebnis wirkt überraschend modern und sorgt gleichzeitig für den Vorteil, den viele lieben: mehr Höhe, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.

Die Schuhtrends für den Strandurlaub 2026 zeigen vor allem eines: Komfort und Stil schließen sich längst nicht mehr aus. Ob Flip-Flops, Ballerinas, Birkenstocks oder auffällige Jelly Shoes – erlaubt ist, was Spaß macht und zum eigenen Stil passt.