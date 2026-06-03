Emotional: Baumgartner-Frau gibt ÖFB-Star Kraft

Die Muskelverletzung von ÖFB-Star Christoph Baumgartner und das gleichbedeutende WM-Aus versetzte ganz Fußball-Österreich in einen Schock. Seine Frau, Sandrine, rührt nun mit einem emotionalen Instagram-Posting.

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Christoph Baumgartner fällt für die WM aus. Diese Meldung schockte am Dienstag ganz Österreich. Der ÖFB-Star bekam Genesungswünsche aus dem In- und Ausland.

Am Nachmittag meldete sich der 26-Jährige selbst zu Wort. "Ich kann es bis jetzt nicht glauben. Das ist für mich auf jeden Fall der schwerste Tag meiner Karriere", meinte der Offensiv-Allrounder.

Emotionales Posting von Ehefrau

Doch die wohl emotionalste Wortmeldung erhielt Baumgartner von der starken Frau an seiner Seite.

Christoph Baumgartner Sandrine © Instagram/Christoph Baumgartner

"Nicht jede Frage braucht heute eine Antwort. Vielleicht werden wir auch nie eine finden. Was ich aber weiß, ist, dass du mindestens doppelt so stark zurückkommen wirst! Und bis dahin musst du nicht alles verstehen oder allein tragen. Manchmal reicht es, einfach weiterzugehen - Schritt für Schritt. Du bist der stärkste Mensch der Welt", schrieb Ehefrau Sandrine.

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Warten auf Ersatz

Bisher ist nicht bekannt, wer statt Baumgartner mit dem Team in die USA fliegen wird. Fix ist nur, dass der ÖFB-Tross am Donnerstag von Wien-Schwechat aus nach Los Angeles abhebt und die finale Vorbereitung auf die erste Endrunden-Teilnahme seit 1998 in Santa Barbara beginnt.