Revanchiert sich Yamal jetzt bei Messi?

Der oe24-Experte blickt auf die unterschiedlichen Hauptdarsteller im Finale und warnt die Spanier vor den argentinischen "Pitbulls".

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Posters von ihrem Idol hat Spaniens Boygroup um Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsi & Co. vermutlich längst entsorgt. Doch in jedem Interview der Spanier, die inzwischen selbst zu Barca-Legenden wurden, ist der Respekt vor Jahrhundert-Spieler Lionel Messi herauszuhören.

Den Engländern tun jetzt noch alle Knochen weh

Spielerisch müssen Yamal & Co. im Finale wahrscheinlich weniger Messi fürchten als die Härte seiner "Pitbulls", die der Superstar um sich hat. Frag nach bei Jude Bellingham und den Engländern, denen jetzt noch alle Knochen wehtun nach der Semifinal-Schlacht am vergangenen Mittwoch.

Mit Lamine Yamal haben die Spanier möglicherweise den "neuen Messi" ihn ihren Reihen. Der steht am Scheideweg. Geht er die Richtung seines Idols Neymar (der irgendwann leider abhob) oder geht er doch den Weg von Lionel Messi, der auch mit 39 Jahren noch sportlich überzeugt. Der Yamal, wovon das legendäre Foto zeugt, einst als Baby in die Badewanne tauchte.

18 Jahre später könnte sich Spaniens Wunderknabe revanchieren und Messi und die Argentinier am Platz eintauchen.