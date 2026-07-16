Fussball
TV
E-Paper
Sport

Ex-Meister

Absturz: Zidane-Klub muss in die 6. Liga

Zuschauer verfolgen ein Fußballspiel im Matmut Atlantique Stadion in Bordeaux.
© AFP
Der Absturz des sechsfachen französischen Fußball-Meisters Girondins Bordeaux geht weiter.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Absturz des sechsfachen französischen Fußball-Meisters Girondins Bordeaux geht weiter. Wegen millionenschwerer Zahlungslücken ist der Ex-Club von Zinedine Zidane von der vierten bis mindestens in die sechste Liga zwangsversetzt worden. Das entschied am Mittwoch die Berufungskommission der Finanzaufsichtsbehörde DNCG, die 1984 extra zur Prüfung und Überwachung französischer Profifußballclubs eingerichtet wurde.

Auch interessant

Erst Rugby, dann Messi

Glasner holt ÖFB-Star zu Nottingham

Neues Verbot: Rapid-Fans stinksauer auf eigenen Klub

Konkret wurde Girondins aus allen nationalen Ligen ausgeschlossen. Ein sportlicher Neuanfang kann deshalb maximal in der sechstklassigen R1 gestartet werden - vorausgesetzt, der Fußball-Verband der Region Nouvelle-Aquitaine stimmt dem zu. Wegen der Finanzprobleme steht sogar die Liquidation des Vereins im Raum. Aktuell geht es um einen Finanzierungsbedarf von rund zehn Millionen Euro, der unter anderem aus ausstehenden Transferzahlungen und Ausbildungsentschädigungen an andere Clubs resultiert. Ein Verkauf von Girondins an den britischen Investmentfonds Sparta Capital scheiterte zuletzt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Warum meine Spanier im Finale im Vorteil sind

Erst Rugby, dann Messi

Neues Verbot: Rapid-Fans stinksauer auf eigenen Klub

Glasner holt ÖFB-Star zu Nottingham

"Lausige Les Bleus": Presse vernichtet Mbappé und Co.

Absturz: Zidane-Klub muss in die 6. Liga

Transfer-Knall um Erling Haaland (25)

Kehrtwende: Bayern-Star darf plötzlich gehen

Franzosen toben über Schiri: "Mehr als fragwürdig"

Ich spielte und stritt mit Luis de la Fuente