Absturz: Zidane-Klub muss in die 6. Liga

Der Absturz des sechsfachen französischen Fußball-Meisters Girondins Bordeaux geht weiter.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Absturz des sechsfachen französischen Fußball-Meisters Girondins Bordeaux geht weiter. Wegen millionenschwerer Zahlungslücken ist der Ex-Club von Zinedine Zidane von der vierten bis mindestens in die sechste Liga zwangsversetzt worden. Das entschied am Mittwoch die Berufungskommission der Finanzaufsichtsbehörde DNCG, die 1984 extra zur Prüfung und Überwachung französischer Profifußballclubs eingerichtet wurde.

Konkret wurde Girondins aus allen nationalen Ligen ausgeschlossen. Ein sportlicher Neuanfang kann deshalb maximal in der sechstklassigen R1 gestartet werden - vorausgesetzt, der Fußball-Verband der Region Nouvelle-Aquitaine stimmt dem zu. Wegen der Finanzprobleme steht sogar die Liquidation des Vereins im Raum. Aktuell geht es um einen Finanzierungsbedarf von rund zehn Millionen Euro, der unter anderem aus ausstehenden Transferzahlungen und Ausbildungsentschädigungen an andere Clubs resultiert. Ein Verkauf von Girondins an den britischen Investmentfonds Sparta Capital scheiterte zuletzt.