Zwei neue Airlines ab Wien: Jetzt geht es direkt nach Oman und Jordanien

Der Flughafen Wien bekommt Zuwachs: Mit SalamAir und Royal Jordanian starten gleich zwei neue Direktverbindungen ab Schwechat. Reisende kommen damit künftig nonstop nach Maskat im Oman und direkt nach Amman in Jordanien.

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Neue Flugverbindungen für Fernweh-Fans: Am Flughafen Wien gibt es diesen Sommer gleich doppelten Grund zum Feiern. Innerhalb von nur knapp zwei Stunden landeten mit SalamAir und Royal Jordanian zwei Airlines, die das Streckennetz ab Schwechat deutlich erweitern. Für Reisende bedeutet das: neue Direktflüge in den Oman und eine wiederaufgenommene Verbindung nach Jordanien.

Besonders spannend: Während SalamAir erstmals überhaupt eine Nonstop-Verbindung zwischen Wien und dem Oman anbietet, kehrt Royal Jordanian nach einer Pause nach Wien zurück.

© SOPA Images/LightRocket via Getty Images

SalamAir fliegt dreimal pro Woche nach Maskat

Den Anfang machte SalamAir. Die omanische Low-Cost-Airline verbindet Wien ab sofort dreimal wöchentlich mit Maskat, der Hauptstadt des Sultanats Oman. Geflogen wird mit einem modernen Airbus A321neo. Damit ist Oman erstmals direkt per Nonstop-Flug ab Wien erreichbar.

Die neue Verbindung ist vor allem für Urlauber interessant, die den Oman als Reiseziel entdecken möchten. Maskat gilt als eines der spannendsten Ziele auf der Arabischen Halbinsel: Die Stadt lockt mit der prachtvollen Sultan-Qabus-Moschee, der Altstadt, dem traditionellen Mutrah Souk und der Lage zwischen Bergen, Wüste und Meer. Auch für Weiterreisen innerhalb des Omans – etwa nach Salalah – bietet Maskat praktische Anschlussmöglichkeiten.

SalamAir wurde 2017 gegründet und ist der Low-Cost-Carrier des Oman. Die Airline betreibt eine Airbus-Flotte und fliegt zahlreiche Ziele im Nahen Osten, in Asien und darüber hinaus an. Mit Wien kommt nun eine weitere europäische Destination hinzu.

Royal Jordanian ist zurück in Wien

Nur rund 80 Minuten nach der SalamAir-Premiere feierte auch Royal Jordanian ihr Comeback am Flughafen Wien. Die nationale Fluggesellschaft Jordaniens verbindet Wien ab sofort wieder direkt mit Amman. Die Strecke wird viermal pro Woche bedient – jeweils montags, mittwochs, freitags und samstags.

Zum Einsatz kommt ein Airbus A320neo. Die Flüge führen zum Queen Alia International Airport in Amman und eröffnen Reisenden nicht nur eine direkte Verbindung in die jordanische Hauptstadt, sondern auch Anschlussmöglichkeiten über das Drehkreuz Amman in den Nahen Osten, nach Asien und Afrika.

© NurPhoto via Getty Images

Für Österreich-Reisende ist die Rückkehr von Royal Jordanian besonders relevant, weil Jordanien zu den spannendsten Reisezielen der Region zählt. Zu den bekanntesten Highlights gehören die Felsenstadt Petra, die Wüste Wadi Rum und das Tote Meer. Auch Amman selbst wird als Citytrip-Ziel immer interessanter – mit historischen Stätten, moderner Gastronomie und einem Mix aus Tradition und urbanem Leben.

Mit SalamAir und Royal Jordanian baut der Flughafen Wien nun vor allem sein Angebot Richtung Nahost und Arabische Halbinsel aus. Für Urlauber bedeutet das mehr Auswahl, neue Direktverbindungen und spannende Reiseziele, die ab Wien nun deutlich einfacher erreichbar sind.