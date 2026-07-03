Juli in Wien: Die schönsten Events auf einen Blick

Von Donauinselfest über Oper unter freiem Himmel bis hin zu Open-Air-Kino und Popfest, Wien bietet im Juli jede Menge Highlights. Wir zeigen Ihnen die schönsten Events des Monats.

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Die Sommerferien haben begonnen, doch nicht für alle geht es sofort an den Strand oder in die Berge. Die gute Nachricht: Wer den Juli in Wien verbringt, muss sich garantiert nicht langweilen. Von großen Festivals über Oper unter freiem Himmel bis hin zu Kinoabenden auf den Dächern der Stadt, der Veranstaltungskalender ist prall gefüllt. Wir zeigen Ihnen die schönsten Events, die Sie im Juli in Wien nicht verpassen sollten.

Wiener Opernsommer (1. bis 18. Juli)

Oper unter freiem Himmel? Genau das erwartet Besucher beim Wiener Opernsommer am Heumarkt. In der eigens errichteten Opernarena steht heuer Georges Bizets weltberühmte Oper "Carmen" auf dem Programm, ein Klassiker voller Leidenschaft, großer Gefühle und mitreißender Musik.

Kultursommer Wien (2. Juli bis 16. August)

Der Kultursommer Wien bringt auch heuer wieder kostenloses Kulturprogramm in zahlreiche Parks und Plätze der Stadt. Ob Musik, Tanz, Theater, Kabarett oder Zirkus - Besucher:innen können spontan vorbeikommen, sich in den Liegestuhl setzen und den Sommer genießen. Auch Familien kommen mit vielen kinderfreundlichen Programmpunkten auf ihre Kosten.

Donauinselfest (3. bis 5. Juli)

© Getty Images

Kaum ein Event gehört so sehr zum Wiener Sommer wie das Donauinselfest. An drei Tagen verwandelt sich die Donauinsel wieder in Europas größtes Open-Air-Festival mit Live-Musik, Shows und einem abwechslungsreichen Programm bei freiem Eintritt.

Film Festival am Rathausplatz (ab 4. Juli)

© Getty Images

Kulinarik trifft Kultur: Das Film Festival am Rathausplatz zählt zu den beliebtesten Sommerveranstaltungen der Stadt. Vor der beeindruckenden Kulisse des Wiener Rathauses werden Opern, Konzerte und Musikfilme auf einer riesigen Leinwand gezeigt, begleitet von zahlreichen internationalen Food-Ständen.

ImPulsTanz (9.Juli bis 9. August)

Der ImPulsTanz zählt zu den bedeutendsten Tanzfestivals Europas. Neben internationalen Aufführungen stehen auch Workshops und Performances auf dem Programm, ideal für alle, die zeitgenössischen Tanz hautnah erleben möchten.

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Kino am Dach

Sommerabende, Liegestühle und Kino unter freiem Himmel, das bietet Kino am Dach. Auf dem Dach der Hauptbücherei laufen den ganzen Juli bis September über aktuelle Filme und beliebte Klassiker mit einem der schönsten Ausblicke über Wien.

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Theater im Park

Auch Theater im Park begeistert den ganzen Sommer über mit einem abwechslungsreichen Programm. Von Kabarett über Konzerte bis hin zu Theateraufführungen ist für jeden Geschmack etwas dabei, mitten im Grünen.

Wiener Kabarettfestival (25. Juli bis 1. August)

Lachen garantiert: Beim Wiener Kabarettfestival geben sich Österreichs bekannteste Kabarettist:innen die Klinke in die Hand und sorgen für beste Unterhaltung.

Popfest Wien (23. bis 26. Juli)

Das Popfest Wien verwandelt den Karlsplatz wieder in einen Treffpunkt für die heimische Musikszene. Zahlreiche österreichische Künstler sorgen an mehreren Tagen für kostenlose Live-Konzerte und Festivalstimmung mitten in der Stadt.

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Ottakringer Bierfest (bis September)

Wer den Sommer lieber gemütlich ausklingen lässt, ist beim Ottakringer Bierfest genau richtig. Bis September warten im Brauereihof verschiedene Biersorten, Streetfood und Live-Musik, perfekt für laue Sommerabende mit Freund.

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Auch ohne Urlaub kommt im Juli garantiert keine Langeweile auf.