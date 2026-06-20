Hitze-Flucht: Wo der Sommerurlaub in Österreich noch Erfrischung bietet

Kühle Bergluft, beeindruckende Panoramen und maximale Freiheit: In den heimischen Alpen kann man seinen Sommerurlaub gemäß den eigenen Wünschen planen.

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Während in den Städten die Hitze flimmert, locken die heimischen Alpen mit frischer Bergluft, weiten Ausblicken und wohltuender Ruhe. Genau hier setzt ALPS RESORTS an: mit individuellen Urlaubskonzepten, die Naturerlebnis, Erholung und Flexibilität zu einem Sommer voller Möglichkeiten verbinden.

Freiheit mit Bergblick

Urlaub bedeutet für jeden etwas anderes. Für die einen sind es lange Wanderungen über blühende Almwiesen, für andere entspannte Stunden am Pool oder gemeinsame Zeit mit der Familie. Immer mehr Reisende suchen heute nach einem Urlaub, der sich ihrem Lebensstil anpasst – und nicht umgekehrt. Unter dem Motto "My Way of Holiday." verfolgt ALPS RESORTS genau diesen Ansatz.

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Statt starrer Abläufe stehen Individualität, Privatsphäre und Flexibilität im Mittelpunkt. Der Tag beginnt so, wie es den Gästen gefällt: mit einem Frühstück im Pyjama auf der Terrasse des eigenen Chalets, mit frischen Brötchen im Apartment oder am reichhaltigen Buffet eines Hotels. Was danach folgt, bestimmt allein der persönliche Rhythmus. Mit mehr als 45 Hotels, Chalets, Ferienhäusern, Ferienwohnungen und Glamping-Resorts in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten und der Steiermark bietet die österreichische Hotelgruppe vielfältige Möglichkeiten für einen Urlaub mitten in den Bergen.

Die Alpen aktiv erleben

Der Sommer zeigt die Alpen von ihrer besonders abwechslungsreichen Seite. Wo im Winter Skipisten dominieren, öffnen sich in der warmen Jahreszeit weit verzweigte Wander- und Bike-Netze. Sanfte Wege führen durch Almlandschaften, anspruchsvolle Routen hinauf zu Gipfeln mit spektakulären Ausblicken. Viele Resorts liegen direkt an Wanderwegen oder nahe beliebter Radstrecken und ermöglichen damit einen unkomplizierten Zugang zur Natur.

Bereits vor der Haustür beginnen Touren durch Bergwälder, über Almwiesen oder entlang kristallklarer Gebirgsbäche. Dabei geht es nicht nur um sportliche Aktivität. Wer in den Bergen unterwegs ist, erlebt die Landschaft mit allen Sinnen: das Läuten der Kuhglocken auf den Almen, den Duft von Zirben und Bergkräutern oder die Stille eines Aussichtspunktes hoch über dem Tal. Die Kombination aus Bewegung und Natur macht den Reiz eines Alpenurlaubs aus – und sorgt zugleich für nachhaltige Erholung.

Coolcation statt Hitzestress

Ein Trend gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung: die sogenannte Coolcation. Der Begriff beschreibt Urlaubsziele mit angenehm kühlen Temperaturen als Alternative zu überhitzten Städten und Regionen. Die Alpen bieten dafür ideale Voraussetzungen. Selbst an heißen Sommertagen bleibt die Luft in höheren Lagen angenehm frisch. Morgens laden klare Temperaturen zu sportlichen Aktivitäten ein, während die Abende oft mit einer wohltuenden Kühle überraschen. Für viele Gäste wird gerade dieser Kontrast zum Alltag zum entscheidenden Argument für einen Sommerurlaub in den Bergen.

Die Vielfalt der Steiermark

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Besonders eindrucksvoll zeigt sich die alpine Sommerwelt in der Steiermark. Regionen wie Schladming-Dachstein, die Turracher Höhe oder das Murtal verbinden spektakuläre Landschaften mit vielseitigen Freizeitmöglichkeiten. Der Dachstein prägt die Region mit seiner markanten Silhouette und seinem Gletscher. Rundherum warten zahlreiche Wanderwege, Mountainbike-Strecken und Aussichtspunkte auf Naturbegeisterte. Familien finden ebenso passende Angebote wie ambitionierte Bergsportler. Gerade die Mischung aus Aktivurlaub und naturnaher Erholung macht die Steiermark zu einer der spannendsten Sommerdestinationen Österreichs.

Entspannen im eigenen Tempo

Ein Gipfelsieg am Vormittag, ein Saunagang am Nachmittag, ein Abendessen mit alpinen Köstlichkeiten oder ein gemütlicher Kochabend mit Blick auf die Bergwelt – alles ist möglich, nichts ist verpflichtend. Viele Unterkünfte von ALPS RE-SORTS verfügen über großzügige Wellnessbereiche mit Sauna, Pool und Ruhezonen. Wer noch mehr Privatsphäre schätzt, genießt entspannte Stunden im eigenen Chalet mit privatem Spa. Auch kulinarisch steht die Freiheit im Mittelpunkt: Ob Frühstücksbuffet im Hotel, Halbpension mit regionalen Spezialitäten oder die völlige Unabhängigkeit im eigenen Ferienhaus oder Apartment mit voll ausgestatteter Küche – Gäste entscheiden selbst, wie sie ihren Urlaub genießen möchten.