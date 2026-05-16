Ultimativer Urlaubstipp: Sommerglück am Mondsee

Am Mondsee entfaltet das Salzkammergut eine Bilderbuchkulisse mit idyllischen Badeplätzen , Panoramawegen und vielfältigen Aktivitäten von Wassersport bis Wandern – ideal für eine naturnahe Auszeit an heißen Tagen.

Naturnahe Erlebnisse sorgen im Sommer am Mondsee-Irrsee im Salzkammergut für eine der schönsten Auszeiten Österreichs. Wenn die Temperaturen steigen, zeigen sich der Mondsee und der Irrsee von ihrer eindrucksvollsten Seite. Beide Seen überzeugen mit hervorragender Wasserqualität und vielfältigen Badeplätzen, die vom lebhaften Familienstrand bis zur ruhigen Naturbucht reichen. Darüber hinaus eröffnen sich rund um die beiden Seen abwechslungsreiche Wanderwege und Radrouten.

Wassersport wohin das Auge reicht

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Am Mondsee erwartet die Gäste ein breites Spektrum Wassersportmöglichkeiten: Das Angebot reicht von Kajak- und Ruderbootfahren bis hin zu Wasserski, Wakeboard und Stand-up-Paddling. Auch Trends wie Yoga auf dem Board haben hier längst im Sommer ihren Platz gefunden. Wer es ruhiger mag, lässt sich frühmorgens mit dem Ruderboot über spiegelglattes Wasser treiben, wenn Reiher und Kormorane die Ufer säumen. Großzügige Anlagen wie das Alpenseebad mit rund 13.000 Quadratmetern Liegefläche – die größte Freibadeanlage der Region – bieten Infrastruktur mit Stegen, Rutschen und Gastronomie. Beliebte Badeplätze wie Schwarzindien in St. Lorenzen oder der Badeplatz Loibichl in Innerschwand ergänzen das Angebot mit weitläufigen Wiesen, Sandbuchten und langen Stegen. Auch unter Wasser zeigt sich der Mondsee facettenreich. Dichte Pflanzengürtel, große Fischschwärme sowie Arten wie Hecht, Zander oder Karpfen prägen das Bild. Tauchspots wie die Kienbergwand. Der markante Felsabhang setzt sich auch unter Wasser fort. Neben der interessanten Felswand kann man auch Autowracks aus vielen Jahrzehnten entdecken, ebenso vom Berg in den See gestürzte Bäume. Die Harnischwand, zwischen den Ortschaften Plomberg und Scharfling, ist ein Naturdenkmal, das sich auch unter Wasser bis in eine große Tiefe fortsetzt – hier befindet sich auch die tiefste Stelle des Mondsees mit 68 Metern und bietet erfahrenen Tauchern eindrucksvolle Erlebnisse. Historische Pfahlbauten, die seit 2011 zum UNESCO-Welterbe zählen, sind streng geschützt – hier gilt absolutes Tauchverbot.

Mondsee: Wandern mit Panorama

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Rund 150 Kilometer Wanderwege erschließen die Region zwischen Mondsee und Irrsee. Von gemütlichen Spaziergängen im Norden bis hin zu alpinen Gipfeltouren im Süden bietet das Gebiet für jedes Niveau die passende Route. Berge wie Schober, Drachenwand, Schafberg oder Almkogel belohnen mit spektakulären Ausblicken über das Salzkammergut. Eine besonders reizvolle Tour führt durch das wildromantische Helenental entlang der Zeller Ache zur historischen Erlachmühle – einer der ältesten noch betriebenen Mühlen Österreichs. Naturerlebnis und Kulturgeschichte verbinden sich hier auf eindrucksvolle Weise. Ein weiteres Highlight ist der Aussichtsturm am Kulmspitz: 24 Meter hoch, über 144 Stufen erreichbar und bei klarem Wetter mit Weitblick bis nach Bayern und Tschechien. Familienfreundliche Wege und sogar kinderwagentaugliche Strecken machen das Wandern hier besonders vielseitig. Und sollte einmal im Sommer die Sonne nicht vom Himmel lachen, bleibt Bewegung möglich: Die Kletterhalle im „MyGym“ Mondsee bietet auf 1.280 Quadratmetern ideale Bedingungen für Anfänger und Profis – inklusive Panoramablick auf die Drachenwand.

Radfahren mit Aussicht

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Die Region Mondsee-Irrsee zählt hierzulande zu den abwechslungsreichsten Radgebieten: Sanfte Hügel, aussichtsreiche Panoramawege und anspruchsvolle Mountainbike-Strecken – stets begleitet vom Blick auf türkisblaues Wasser. Genussradler finden idyllische Routen entlang der Seen, während ambitionierte Biker auf Forststraßen und Almwegen gefordert werden. Eine beliebte Tour führt rund um den Hochplett: mittelschwer, gut beschildert und mit eindrucksvollen Ausblicken auf Schafberg und Zwölferhorn. Die Strecke beginnt nahe Innerschwand und verläuft über abwechslungsreiche Abschnitte mit teils knackigen Anstiegen. E-Mountainbikes eröffnen zusätzliche Möglichkeiten, auch entlegenere Plätze bequem zu erreichen. Einkehrmöglichkeiten auf Almen und in familiengeführten Betrieben sorgen für kulinarische Pausen mit regionalem Charakter.

Gleiten über den See

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Eine Schifffahrt auf dem Mondsee gehört zu den eindrucksvollsten Möglichkeiten, die Landschaft des Salzkammerguts aus einer neuen Perspektive zu erleben. Im Mittelpunkt steht dabei die moderne Passagierschifffahrt mit der MS Mondseeland, dem größten Schiff am See. Oder man leiht sich ein Ruderboot und fährt entlang dem Naturschutzgebiet am Nordwestufer. Hier liegen landschaftlich reizvoll der Zauberwald und die Liebesinsel. Auch die Seerosenbucht (bitte nicht befahren!) ist nur vom Wasser aus einsehbar.