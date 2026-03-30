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Adria-Paradies: Das sind die 10 schönsten Strände in Kroatien!
© Getty Images

Sand & Kies

Adria-Paradies: Das sind die 10 schönsten Strände in Kroatien!

30.03.26, 12:38
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Türkisblaues Wasser, strahlender Sonnenschein und versteckte Buchten: Kroatien ist und bleibt das absolute Sehnsuchtsziel der Österreicher. Ob Party-Hotspot, verstecktes Naturwunder oder Sandparadies für die ganze Familie, die kroatische Küste bietet alles, was das Urlauberherz begehrt. 

1. Punta Rata: Das Juwel der Makarska Riviera

Ein Anblick wie aus dem Bilderbuch! Punta Rata bei Brela bietet einen der spektakulärsten Panoramablicke Dalmatiens. Das Wasser ist so unglaublich klar, dass man fast vergisst, dass man noch in Europa ist. Umgeben von duftenden Pinien und markanten Felsen ist dieser Feinkiesstrand ein absolutes Muss für Ästheten. 

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2. Königinnenstrand, Nin: Royales Badevergnügen

Nördlich von Zadar wartet der legendäre Kraljicina Plaza. Benannt nach der Frau des ersten kroatischen Königs, bietet dieser drei Kilometer lange Goldstrand massig Platz zum Austoben. Der Clou: Direkt dahinter liegt die berühmte Heilschlammbucht, Wellness-Behandlung inklusive! 

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3. Vela Plaza Baska: Der Alleskönner auf Krk

Dank der Brücke ist die Insel Krk super easy für einen Tagestrip erreichbar. Der Vela Plaza besticht durch weißen Kies, der am Ufer in weichen Sand übergeht. Von Wassersport bis Gastronomie: Hier fehlt es an nichts für den perfekten Strandtag. 

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4. Stiniva, Insel Vis: Das versteckte Fels-Wunder

Nichts für Couch-Potatoes, aber jede Mühe wert! Die Bucht von Stiniva ist ein geschütztes Naturphänomen. Eingerahmt von massiven Felsen, führt nur ein schmaler Durchlass ins offene Meer. Ein echter "Secret Spot" für alle, die Ruhe und Natur pur suchen. 

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5. Sakarun, Insel Dugi Otok: Die Adria-Karibik 

Weißer Sand und leuchtend türkisblaues Meer, am Strand Sakarun kommt echtes Karibik-Flair auf! Da der Strand etwas abgelegen ist, bleibt es hier selbst in der Hochsaison oft entspannter als an den Hotspots. Ein Geheimtipp für Romantiker! 

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6. Bačvice, Split: Urbaner Lifestyle & Party-Vibe

Nur einen Katzensprung von der historischen Altstadt entfernt, pulsiert am Bačvice das Leben. Hier trifft feiner Sand auf urbanes Lebensgefühl. Am Abend verwandelt sich der Strand in eine riesige Partylocation mit DJ-Sets - perfekt für alle, die nach dem Sonnenbaden feiern wollen. 

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7. Zlatni Rat: Das weltberühmte „Goldene Horn“

Es ist das Wahrzeichen Kroatiens auf der Insel Brač. Die sichelförmige Landzunge verändert je nach Wind und Strömung ständig ihre Form, ein faszinierendes Naturschauspiel! Ein absoluter Hotspot für Windsurfer und Sonnenanbeter, die gesehen werden wollen. 

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8. Kap Kamenjak, Istrien: Wilde Natur pur

An der Südspitze Istriens wartet ein Paradies für Entdecker. Das Kap Kamenjak ist ein Naturschutzgebiet mit unzähligen Traumbuchten. Wer kristallklares Wasser und schroffe Felsen liebt, ist hier genau richtig. Perfekt für einen Roadtrip mit dem Mietwagen! 

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9. Sipar, Mošćenička Draga: Romantik in der Kvarner Bucht

Eingebettet in Wald und Berge ist der Strand Sipar ein echtes Juwel. Das Wasser ist hier besonders ruhig und klar. Nach dem Schwimmen lädt das ehemalige Fischerdorf zu einem romantischen Spaziergang am Hafen ein, Adria-Idylle vom Feinsten! 

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10. Bijeca, Medulin: Strand für die ganze Familie

Echte Sandstrände sind in Kroatien eine Seltenheit, doch in Medulin werden Träume wahr! Der rund ein Kilometer lange Strand Bijeca an der Südspitze Istriens ist das Mekka für Familien. Hier können die Kids gefahrlos im flachen Wasser plantschen, während die Eltern in einer der coolen Strandbars einen Cocktail genießen.

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Egal, für welchen dieser Traum-Spots Sie sich entscheiden, das kroatische Adria-Glück ist nur eine kurze Reise entfernt, also nichts wie ab in den Süden!

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