Die "kroatischen Malediven" sind noch völlig unbekannt

Weiße Strände, kristallklares Wasser und das sanfte Rauschen der Wellen: Wer an dieses Setting denkt, hat sofort die Malediven im Kopf. Doch versteckt an der Adria warten die „kroatischen Malediven“ auf Sie: Absolute Sehnsuchtsorte, die vom Massentourismus noch weitgehend verschont geblieben sind.

Malediven-Vibes ohne Jetlag? Was wäre, wenn wir Ihnen sagen, dass das Paradies direkt vor der Haustür liegt? Sie müssen weder ein halbes Vermögen ausgeben noch stundenlang im Flieger ausharren, um kristallklares, türkisfarbenes Wasser zu erleben. Wenn Sie in diesem Jahr einen Strandurlaub der Extraklasse planen, sollten Sie jetzt aufpassen. Wir haben recherchiert und die bestgehüteten Geheimtipps Kroatiens gefunden, die Ihnen das ultimative Malediven-Feeling direkt nach Europa bringen.

Sakarun Beach auf Dugi Otok

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Unter Kennern ist er der absolute Vorzeigestrand für das Malediven-Label. Der Sakarun Beach liegt auf der Insel Dugi Otok vor der Küste Zadars. Was diesen Ort so magisch macht? Der Meeresboden besteht aus feinstem, weißen Sand, der das Wasser in unfassbar leuchtenden Türkis- und Azurtönen erstrahlen lässt. Da die Bucht sehr flach abfällt, ist das Wasser hier im Sommer angenehm warm. Umgeben von tiefgrünen Pinienwäldern, die natürlichen Schatten spenden, lässt es sich hier stundenlang aushalten. Da Dugi Otok etwas weiter vom Festland entfernt ist, hält sich der ganz große Trubel selbst in der Hochsaison in Grenzen.

Die unbewohnte Insel Saplun

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In der Nähe der etwas abgelegenen Insel Lastovo liegt ein winziges Eiland namens Saplun. Diese unbewohnte kleine Insel wird oft als echte „Kroatische Malediven“ gehandelt. Hier gibt es keine Hotels, keine Strandpromenaden und keine überfüllten Beach-Clubs, nur unberührte Natur, strahlend helle Küstenabschnitte und Wasser, das so klar ist, dass Boote regelrecht in der Luft zu schweben scheinen. Ein Traum für Schnorchler und Ruhesuchende. Saplun ist nur mit dem Boot erreichbar. Am besten mieten Sie sich auf Lastovo ein kleines Boot oder buchen eine private Tagestour.

Bucht Krivica auf Lošinj

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Wer etwas sportlicher unterwegs ist, wird auf der Insel Lošinj in der Kvarner Bucht belohnt.Sie besticht durch extrem ruhiges, glasklares Wasser und ist von dichten Kiefernwäldern umgeben, deren Duft sich mit der salzigen Meeresluft vermischt. Die Form der Bucht schützt sie vor Wind und starken Wellen, was sie zu einem perfekten Naturpool macht. Die Insel erreichen Sie entweder bequem mit dem Segel- oder Motorboot, oder über einen etwa 30-minütigen Fußmarsch durch die duftende Macchia der Insel.

Divna auf der Halbinsel Pelješac

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„Divna“ bedeutet übersetzt ganz simpel „die Schöne“ und dieser Strand hält, was der Name verspricht. Gelegen auf der Halbinsel Pelješac im Süden Kroatiens, bietet Divna feinen, hellen Kies und Sand, der sanft ins Meer abfällt. Durch den hellen Untergrund leuchtet das Wasser hier ebenfalls extrem intensiv und weckt unweigerlich Assoziationen mit dem Indischen Ozean. Vor dem Strand liegt zudem eine kleine, unbewohnte Insel, zu der man problemlos schwimmen kann.

Pelješac ist bequem mit dem Auto vom Festland (z.B. über die neue Pelješac-Brücke oder via Ston) erreichbar. Die Fahrt über die steilen Weinhänge hinab in die Bucht ist bereits ein Erlebnis für sich.