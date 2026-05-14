Wo der Luxusurlaub 2026 stattfindet: Die schönsten neuen Hotels Europas

Griechenland, Türkei, Italien und Spanien: Diesen Sommer setzen diese neuen Luxus-Hideaways neue Maßstäbe in Europas schönsten Urlaubsdestinationen.

Die Sehnsucht nach besonderen Reisen wächst – und mit ihr die Lust auf Hotels, die weit mehr bieten als schöne Zimmer und Infinity-Pools. Die spannendsten Neueröffnungen dieses Sommers setzen auf Ruhe statt Reizüberflutung, auf maßgeschneiderte Erlebnisse statt Standardluxus und auf Orte, die sich harmonisch in ihre Umgebung einfügen. Von den sonnenverwöhnten Kykladen über die türkische Ägäis bis zur exklusiven Insel Capri und der Küste Mallorcas entstehen derzeit Resorts, die den Begriff „Luxury Escape“ neu definieren. Diese fünf neuen Häuser stechen dabei besonders hervor.

Four Seasons Hotel Mykonos: Kykladen-Glamour in seiner elegantesten Form

© Four Seasons Mykonos

Mykonos zählt seit Jahren zu den glamourösesten Sommerdestinationen Europas – doch mit der Eröffnung des neuen Four Seasons Hotel Mykonos bekommt die Insel nun eine neue Definition von Luxus. Hoch über der Bucht von Kalo Livadi gelegen, verbindet das Resort die lebhafte Energie der Insel mit einer wohltuenden Ruhe, die auf Mykonos selten geworden ist.

Das im klassischen kykladischen Stil gestaltete Anwesen erinnert an ein elegantes griechisches Dorf: weiße Natursteinbauten, verwinkelte Wege, blühende Gärten und spektakuläre Ausblicke auf die Ägäis prägen das Bild. Die 94 Zimmer und Suiten verfügen allesamt über großzügige Terrassen mit Meerblick, viele davon zusätzlich über private Pools, die scheinbar mit dem Horizont verschmelzen.

Kulinarisch setzt das Resort auf mediterrane Raffinesse: Im Restaurant Álef stehen Gerichte vom Holzgrill im Mittelpunkt, während das Kafeneo die traditionelle griechische Küche modern interpretiert. Dazu kommen italienische Küstenküche, private Dining-Erlebnisse und elegante Sundowner-Spots direkt am Wasser.

Besonders beeindruckend ist jedoch die Balance zwischen Exklusivität und Authentizität. Gäste können tagsüber versteckte Strände entdecken, per Yacht zur antiken Insel Delos fahren oder durch die weißen Gassen von Chora flanieren – und kehren am Abend in ein Hotel zurück, das bewusst auf leisen Luxus statt auf Inszenierung setzt.

Ikos Kissamos: All-Inclusive neu gedacht an Kretas Westküste

© Ikos Kissamos

Mit der Eröffnung von Ikos Kissamos erweitert die Ikos-Gruppe ihr Portfolio um ein spektakuläres Resort auf Kreta. In der Kissamos-Bucht gelegen, ist es das erste Haus der Marke auf der Insel und setzt auf eine Kombination aus Natur, Kulinarik und luxuriösem All-Inclusive-Konzept.

Das Resort erstreckt sich über mehr als 17 Hektar direkt an einem langen, unberührten Sandstrand. Die Architektur fügt sich zurückhaltend in die Landschaft ein, während die Innenräume die kretische Kultur modern interpretieren.

Kulinarisch stehen sieben Restaurants mit teilweise Michelin-inspirierter Küche sowie drei Open-Air-Bars zur Verfügung. Die Unterkünfte bieten Ausblicke auf das Meer, die Gärten oder private Pools – von eleganten Zimmern bis zu Suiten der Deluxe Collection mit eigenem Pool und exklusiven Services.

Das Resort bietet zudem Tennis- und Padelplätze, ein Spa, mehrere Pools sowie ein breites Kinder- und Familienangebot. Über das „Local Discovery“-Programm können Gäste die Insel individuell erkunden – von historischen Stätten über Weingüter bis zu versteckten Stränden wie dem berühmten Balos Beach.

Ahãma: Das neue Natur-Retreat an der türkischen Ägäis

© Relais & Châteaux Ahãma

Mitten in einer privaten Bucht nahe Fethiye hat die renommierte Hotelvereinigung Relais & Châteaux ein außergewöhnliches neues Refugium eröffnet: Ahãma. Das Resort liegt eingebettet zwischen türkisfarbenem Meer und einem weitläufigen Waldgebiet. Der Ort distanziert sich bewusst vom klassischen Luxusresort und setzt stattdessen auf Naturverbundenheit und Ruhe.

Die Architektur bleibt dezent und fügt sich harmonisch in die Landschaft ein. Die 63 Unterkünfte – darunter stilvolle Cabanas und eine exklusive Privatvilla – verteilen sich zwischen Bäumen und Strandabschnitten. Innen dominieren natürliche Materialien, sanfte Farben und eine minimalistische Eleganz.

Auch das Konzept hebt sich ab: Statt Fokus auf Entertainment setzt Ahãma auf ganzheitliches Wohlbefinden. Gäste können Tai Chi, Qi Gong, Watsu oder Klangtherapien im eigens geschaffenen „Sound Temple“ erleben. Dazu kommen nicht-motorisierte Wassersportarten, Spaziergänge durch den Wald und ruhige Stunden an der privaten Bucht.

Kulinarisch reicht die Reise von mediterranen Gerichten bis zu türkischen Mezze-Kreationen mit regionalen Zutaten. Das Ergebnis ist ein Hotel, das weniger nach klassischem Luxusurlaub wirkt – und mehr nach einem stilvollen Rückzugsort für Körper und Geist.

Casa Caprile: Intimer Boutique-Luxus auf Capri

© Casa Caprile

Im Frühjahr 2026 eröffnete Casa Caprile – ein außergewöhnliches Boutiquehotel im ruhigeren Teil der Insel Capri. Das restaurierte Anwesen aus dem 19. Jahrhundert, das einst als Residenz von Königin Victoria von Schweden diente, verbindet historische Eleganz mit einer modernen, verspielten Designhandschrift.

Mit nur zwölf individuell gestalteten Zimmern und Suiten setzt das Haus bewusst auf Intimität und persönlichen Service. Kräftige Farben, maßgefertigte Möbel, luxuriöse Stoffe und warme Holzelemente schaffen eine Atmosphäre, die gleichzeitig mediterran leicht und stilvoll wirkt. Große Fenster, sonnendurchflutete Räume und private Terrassen eröffnen Ausblicke auf Gärten, Hügel und das Mittelmeer.

Im Mittelpunkt steht dabei weniger klassischer Hotel-Luxus als vielmehr das Gefühl eines privaten Rückzugsortes. Gäste können durch die ruhigen Gärten spazieren, lokale Erlebnisse entdecken oder auf den Terrassen die entschleunigte Seite Anacapris genießen. Casa Caprile versteht Luxus als Ruhe, Authentizität und persönliche Begegnung – und trifft damit genau den Zeitgeist der neuen Boutique-Hotellerie.

Mandarin Oriental Punta Negra: Mallorcas neue Luxusadresse

© Mandarin Oriental Mallorca

Mit der Eröffnung des Mandarin Oriental Punta Negra bekommt Mallorca ein neues Signature-Resort, das die natürliche Schönheit der Insel in den Mittelpunkt stellt. Gelegen in Calvià nahe Puerto Portals, ist das Haus von Pinienhainen und der markanten Küstenlinie der Balearen umgeben.

Das Resort umfasst 131 Zimmer und Suiten, viele davon mit privaten Pools oder Rooftop-Bereichen. Die Architektur verbindet zeitgenössisches Design mit lokalen Materialien und schafft eine ruhige, mediterrane Atmosphäre mit viel Licht, Naturbezug und offenen Sichtachsen zum Meer.

Kulinarisch positioniert sich das Hotel als neue Destination für Food-Liebhaber: Mit Konzepten wie Matsuhisa von Nobu Matsuhisa, dem feuerzentrierten Steakhouse Leña by Dani García oder mexikanisch inspirierter Küche in Jacinta entsteht ein vielseitiges gastronomisches Portfolio. Ergänzt wird dies durch Tapas-Erlebnisse im Sobretaula, mediterrane Küche im Leppoc und entspannte Pool-Dining-Konzepte.

Auch der Wellnessbereich setzt neue Maßstäbe: neun Behandlungsräume, Signature-Treatments mit lokalen Kräutern, eine „Tea Ceremony“ zwischen spanischer und asiatischer Tradition sowie mehrere Pools mit Meerblick definieren Erholung neu. Das Resort versteht sich als intimer Rückzugsort mit starkem Bezug zur mallorquinischen Kultur und Landschaft.