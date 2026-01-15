Mallorca: Mandarin Oriental eröffnet erstes Luxus-Retreat auf den Balearen

Nach Wien folgt ein Luxusresort auf Mallorca. Im Frühjahr 2026 eröffnet Mandarin Oriental ihr erstes Resort auf den Balearen.

Kaum hat das Mandarin Oriental in Wien seine Pforten geöffnet und sich als neue Top-Adresse für Luxusreisende in der österreichischen Hauptstadt etabliert, kündigt die renommierte Hotelgruppe bereits ihr nächstes Highlight an: Im Frühjahr 2026 eröffnet das Mandarin Oriental Punta Negra an der exklusiven Südwestküste Mallorcas. Das neue Resort verspricht mediterranen Glamour, zeitlosen Luxus und kulinarische Erlebnisse auf höchstem Niveau – eingebettet in eine der begehrtesten Lagen der Baleareninsel.

Mandarin Oriental Mallorca © Mandarin Oriental / PR

Mediterraner Rückzugsort mit Meerblick

In Calvià, nahe dem eleganten Puerto Portals, liegt das neue Resort spektakulär zwischen Aleppo-Kiefern und der dramatischen Küstenlinie der Punta Negra. Uneingeschränkter Blick auf das Mittelmeer, duftende Gärten und der exklusive Zugang zu zwei abgelegenen Buchten machen das Anwesen zu einem intimen Refugium für Ruhesuchende und Genießer. Insgesamt verfügt das Resort über 131 stilvoll gestaltete Zimmer und Suiten, die modernes Design mit mallorquinischer Handwerkskunst verbinden.

Mandarin Oriental Mallorca © Mandarin Oriental / PR

Natürliche Materialien, handverlegte Steine, sanfte Farbtöne und lichtdurchflutete Räume schaffen eine ruhige, sinnliche Atmosphäre. Besonderen Wert legt Mandarin Oriental auf Privatsphäre: Neben 26 Suiten gibt es Casitas, Zimmer mit Plunge-Pools sowie exklusive Rooftop-Suiten mit privaten Pools – ideal für Paare wie auch für Familien.

Mandarin Oriental Mallorca © Mandarin Oriental / PR

Kulinarisches Highlight: Matsuhisa by Nobu

Ein zentrales Highlight des Resorts ist das gastronomische Angebot – allen voran Matsuhisa, das weltbekannte Restaurantkonzept von Star-Koch Nobu Matsuhisa. Vor spektakulärer Meereskulisse trifft hier japanisch-peruanische Nikkei-Küche auf mediterrane Leichtigkeit. Feinster Sashimi, perfekt zubereitetes Sushi und kreative Signature-Gerichte werden von Meisterköchen inszeniert, begleitet von japanisch inspirierten Cocktails.

Ergänzt wird das Angebot durch weitere spannende Konzepte: vom modernen Steakhouse Leña by Dani García, über das mexikanisch inspirierte Jacinta, bis hin zu mediterranen, levantinischen und entspannten Pool- und Tapas-Locations.

Mandarin Oriental Mallorca © Mandarin Oriental / PR

Wellness zwischen Orient und Mallorca

Auch der Spa-Bereich setzt neue Maßstäbe: In neun Behandlungsräumen verschmelzen mallorquinische Traditionen mit orientalischen Wellness-Philosophien. Signature-Treatments wie die Curandero Experience mit lokalen Kräutern oder die Tea Ceremony verbinden regionale Rituale mit fernöstlicher Achtsamkeit. Mehrere Pools, ein modernes Fitnesscenter sowie umfangreiche Wärme- und Wassererlebnisse runden das Angebot ab.