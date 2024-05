KI schlägt Mensch: Roboter baut die besten Stoßdämpfer der Welt!

Forschende der Boston University haben einen bahnbrechenden Roboter entwickelt, der mithilfe künstlicher Intelligenz autonom die perfekten Formen für Stoßdämpfer mittel 3D-Drucker kreiert.

Diese Innovation übertrifft alles, was Menschen bisher manuell erreichen konnten, und eröffnet neue Möglichkeiten für die Herstellung von hochleistungsfähigen Helmen, Verpackungen und Stoßstangen.

Der Roboter mit dem Namen MAMA BEAR (Mechanics of Additively Manufactured Architectures Bayesian Experimental Autonomous Researcher) wurde am College of Engineering der Boston University entwickelt. Er arbeitet autonom, indem er energieabsorbierende Strukturen entwirft, 3D-druckt und testet. Durch kontinuierliches Lernen und Verbesserung anhand von Versuchsdaten optimiert der Roboter die Designs iterativ und erreicht so außergewöhnliche Effizienz.

Seine Fähigkeit, perfekte Formen autonom zu optimieren, eröffnet neue Möglichkeiten für die Herstellung von hochleistungsfähigen und sicheren Produkten in den verschiedensten Bereichen.

Rekordverdächtige Leistung

In einem mehrjährigen Experiment gelang es MAMA BEAR, die Energieabsorptionseffizienz auf 75% zu steigern, ein bisher unerreichter Wert. Dies bedeutet, dass die von ihm entwickelten Strukturen 75% der Aufprallenergie absorbieren können, bevor sie das zu schützende Objekt erreichen.

Vielfältige Anwendungen

Die Designs von MAMA BEAR haben enormes Potenzial für verschiedenste Anwendungen. Unter anderem können diese in Polsterungen für empfindliche Elektronik, Schutzausrüstung für Sportler, in optimierten Stoßstangen für Autos und Verpackungsmaterialien eingesetzt werden.