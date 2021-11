Wir liefern Top-Schnäppchen aus allen Produktgruppen am laufenden Band.

Mit dem "Black Friday" und dem darauffolgenden Montag, dem "Cyber Monday“, wird der Start des Weihnachtsgeschäftes so richtig eingeläutet. Aufgrund des Lockdowns verlagert sich die Schnäppchenjagd in diesem Jahr zum Großteil ins Internet. Wenn man die wichtigsten Shopping-Tipps beachtet, kann man an diesen Aktionstagen tatsächlich viel Geld sparen.

Tipps

Zu den wichtigsten Geboten für Schnäppchenjäger zählen:

sich von extrem hohen Rabatten nicht blenden lassen (beziehen sich meistens auf den unverbindlichen Verkaufspreis)

sich von limitierten Artikeln oder zeitlichen Countdowns nicht unter Druck setzen lassen

keine unnötigen Einkäufe tätigen (Einkaufsliste schreiben)

alle Angebotspreise IMMER vergleichen (idealo.at, geizals.at)

Fazit

Wenn man sich an diese Tipps hält, kann man an den Tagen rund um den Black Friday und den Cyber Monday tolle Schnäppchen ergattern. In unserem knapp fünfstündigen Ticker haben wir zahlreiche aktuelle Top-Angebote heimischer Händler aus unterschiedlichsten Produktgruppen aufgelistet (siehe unten). Da viele von diesen auch an den kommenden Tagen gelten (einige sogar über den 29. November 2021 hinaus) lohnt sich das Nachlesen auf alle Fälle.