× Black-Friday-Deals: Preissturz bei Top-Fernsehern

Rund um den "schwarzen" Aktionstag gibt es auch Riesen-TVs zum Schnäppchenpreis.

Wie berichtet, fällt der Black Friday in diesem Jahr auf den 26. November und geht somit – wie im Vorjahr – mitten im vierten Lockdown über die Bühne. Deshalb dürfte sich das Geschäft hauptsächlich ins Internet verlagern. Bei vielen heimischen Händlern gibt es aber auch die Möglichkeit, die Ware online zu bestellen und dann vor Ort abzuholen – denn das sogenannte „Click&Collect“ ist im Lockdown erlaubt. Obwohl der „schwarze Freitag“ eigentlich erst Ende der Woche ist, haben viele Händler bereits jetzt ihre „Black-Friday-Week“-Angebote am Start .

Da im Lockown wieder mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht und da es am Abend bereits ziemlich früh dunkel wird, haben uns einmal einige interessante Fernseher-Angebote angesehen.

Solide Grundausstattung

Alle von uns vorgestellten Geräte bieten eine 4K-Auflösung, sind mit einem Triple-TV-Tuner sowie CI+ Schnittstelle ausgestattet, haben eine ordentliche Rechenleistung, unterstützen HDR und ermöglichen Internetzugang über LAN und WLAN. Highend-Features wie Mini-LED-Technologie oder eine 3D-Soundausstattung sind hingegen nicht an Bord. So etwas ist in dieser Preisklasse einfach (noch) nicht realisierbar. Dennoch erfüllen die Fernseher alle Ansprüche, die ein Durchschnittskäufer hat.

Black-Friday-Deals

Hofer verkauft ab Donnerstag (25. November) im Rahmen seiner Black-Thursday-Angebote, nicht nur aufbereitete iPhones, sondern auch einen Riesen-Fernseher. Der Medion Life X17575 bietet eine Displaydiagonale von 75 Zoll (189,3 cm) und kostet inklusive Zustellung 749 Euro.

© Hersteller ×

MediaMarkt bietet im Rahmen seiner Black Week (bis 24. November) eine ganze Reihe an TV-Geräten an. Wir haben uns exemplarisch den Samsung Q65A (2021) herausgesucht. Der 65 Zöller (163 cm) verfügt über Samsungs vielgelobte QLED-Technologie, einen schnellen 4-Kern-Prozessor und HDR10+. Für das TV-Gerät werden im Aktionszeitraum 849 Euro fällig. Die Lieferung kostet knapp 70 Euro, Click&Collect ist möglich.

© Hersteller ×

Interspar verkauft in seinem Onlineshop den selben Fernseher als 55 Zöller (138 cm) - also eine Nummer kleiner. Für den Samsung 55Q60A werden hier 799 Euro fällig (zzgl. Lieferkosten).

© Hersteller ×

08/15

Beigibt es derzeit mit dem LG 75UP75006LC einen 75 Zoll Marken-Fernseher mit HDR10+ und Dolby Digital Plus. Das TV-Gerät kostet 1.051,61 Euro, die Lieferung erfolgt österreichweit kostenlos.

© Hersteller ×

Bei Conrad zählt der Toshiba 58UA6B63DG zu den diesjährigen Black Friday Week-Deals. Der 58 Zoll (146 cm) große Fernseher bietet u.a. eine Aufnahmefunktion via USB (externe Festplatte) und schlägt mit 599 Euro (zzgl. Lieferkosten) zu Buche.

© Hersteller ×

electronic4you hat seinen Black-Friday-Countdown ebenfalls bereits gestartet. Hier gibt es u.a. den Sony KD65X85JAEP zum Aktionspreis. Das 65 Zoll große Gerät setzt auf ein besonders edles Design und kostet 1.089 Euro (zzgl. Lieferkosten).

© Hersteller ×

Lidl startet pünktlich und bietet im Rahmen seiner Black-Friday-Deals ab 26. November einen 55 Zoll (139 cm) Fernseher von Grundig. Das Gerät kann u.a. mit Alexa per Sprachbedienung gesteuert werden und kostet 449 Euro.