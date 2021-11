Hohe Rabatte auf PlayStation Plus-Abo und Top-Games

Sony hat seine diesjährigen Black-Friday-Angebote für Gamer gestartet.

Wie berichtet, haben bereits zahlreiche Elektronikhändler ihre Angebote für die heurige Black-Friday-Woche gestartet . Wie man tatsächlich zu echten Schnäppchen kommt, zeigen unsere Tipps . Viele heimische Gamer warten jedes Jahr mit Spannung darauf, dass Sony seine Black-Friday-Deals startet. Für sie hat das Warten jetzt ein Ende.

Games und Abos

Ab sofort bis 29. November 2021 gibt es die bei PlayStation -Besitzern äußerst beliebten Deals. Wie in den Vorjahren geht der Aktionsverkauf hauptsächlich digital über die Bühne. Da es in Österreich ab Montag wieder einen harten Lockdown inklusive geschlossenem Fachhandel gibt, spielt das aber ohnehin keine gravierende Rolle. Sonys Black Friday-Angebote sind im PlayStation Store und auf der eigens eingerichteten Black Friday-Angebotsseite verfügbar. Neben vergünstigten Games gibt es auf die Abo-Dienste ebenfalls Rabatte.

Games

Zu den Top-Titeln der Black Friday-Angebote 2021 von Sony zählen:

FIFA 22 für die PS4 für 41,99 Euro

FAR CRY6 Standard Edition PS4 & PS5 für 48,99 Euro

NBA 2K22 (PS4) für 34,99 Euro

Back 4 Blood: Standard Edition PS4 & PS5 für 48,99 Euro

Abos



Für die Abo-Dienste PlayStation Plus und PlayStation Now gibt es ebenfalls bis zum 29. November eine Rabattaktion. Sony spricht in beiden Fällen von einer Ersparnis in Höhe von 33 Prozent: