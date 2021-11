Sony hat schlechte Nachrichten für PS5-Fans

Nachdem zuletzt etwas Hoffnung verbreitet wurde, gibt es nun einen Dämpfer.

Auch ein Jahr nach dem Marktstart der PlayStation 5 warten nach wie vor Millionen Fans auf ihre Konsole. Sony tut zwar alles, um so viele PS5 wie möglich auf den Markt zu bringen, aber die Chipkrise scheint übermächtig zu sein. Da hilft es auch nicht, dass die Japaner kürzlich ihren PlayStation-Direktvertrieb in Europa gestartet haben und Konsolen mittlerweile sogar per gecharterten Jumbojets auf unseren Kontinent fliegen.

Sony fährt PS5-Produktion zurück

In den nächsten Wochen und Monaten dürfte sich die PlayStation-5-Knappheit sogar noch weiter verschärfen. Wie Bloomberg berichtet, muss Sony die Produktion der Top-Konsole zurückfahren. Eigentlich wollte der Konzern im aktuellen Geschäftsjahr (April 2021 bis März 2022) insgesamt 16 Millionen PS5 herstellen. Doch aufgrund der Chip-Krise musste dieses Ziel nun auf 14,8 Millionen Konsolen reduziert werden. Neben dem Mangel an Halbleitern kämpft Sony noch mit Pandemie-bedingten Produktionsschwierigkeiten und den unterbrochenen Lieferketten.

2022 wird mit Entspannung gerechnet

Im kommenden Geschäftsjahr (April 2022 bis März 2023) soll sich die Situation jedoch etwas entspannen. Laut Bloomberg will Sony in diesen zwölf Monaten 22,6 Millionen PlayStation 5 produzieren und in den Handel bringen. All jenen, die dieses Weihnachten auf eine PS5 hoffen, aber keine erwischen, hilft das natürlich nicht weiter. Zuletzt hat auch Nintendo bestätigt, in den kommenden Wochen viele Switch-Konsolen nicht produzieren zu können . Und auch die Microsoft Xbox X ist nach wie vor nur schwer zu bekommen.