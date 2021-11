Die besten Black-Friday-Smartphone-Deals

Im Rahmen der "schwarzen Woche" lässt sich bei iPhone 13 Pro, Galaxy S21 & Co. ordentlich Geld sparen.

Der Countdown zum Black Friday , der heuer auf den 26. November fällt, läuft. Wie berichtet, haben zahlreiche Händler bereits jetzt spezielle Angebote rund um den Schnäppchentag am Start. Am Montag haben wir günstige TV-Geräte aufgespürt . Nun haben wir im Rahmen der aktuellen „Black-Friday-Week“ einige interessante Smartphone-Angebote recherchiert. Dabei zeigt sich, dass Schnäppchenjäger auch bei den mobilen Alleskönnern auf ihre Kosten kommen können. Da die Geschäfte aufgrund des Lockdowns geschlossen haben müssen, verlagert sich die Schnäppchenjagd ins Internet. Hier bieten die heimischen Händler bei den Smartphone-Deals in den meisten Fällen eine kostenlose Lieferung und/oder Click&Collect (im Internet bestellen und im Geschäft abholen) an.

Smartphone-Deals

MediaMarkt verkauft im Rahmen seiner "Black Week" (bis 24. November) unter anderem das Samsung Galaxy S21 128 GB um 729 Euro sowie das Xiaomi 11 Lite 5G NE 128 GB um 299 Euro und ist damit jeweils der zweitgünstigste Anbieter in ganz Österreich (Stand: 23. November, 10:00 Uhr). Beim Vivo X60 Pro 256 GB ist der Elektronikhändler mit 666 Euro sogar am günstigsten (gemeinsam mit anderen). Die Lieferung ist bei allen drei Smartphones kostenlos.

Hofer verkauft ab Donnerstag („Black Thursday“) runderneuerte iPhones , die von Renewd aufbereitet wurden und über eine volle Garantie verfügen. Das iPhone 8 64 GB kostet 249 Euro und für das iPhone 11 64 GB werden 519 Euro fällig.

Ein neueres Apple-Smartphone findet man bei Conrad . Hier gibt es das iPhone 12 mini 128 GB im Rahmen der "Black Friday Week" (bis 29. November) um 666 Euro.

Bei 08/15 gibt es das iPhone 11 (64 GB) um 579 Euro und das iPhone 12 (64 GB) um 770,07 Euro.

Wer etwas mehr Geld übrig hat, aber dennoch sparen möchte, wird bei der "Black Week" von AfB social & green IT fündig. Denn hier gibt es das iPhone 13 Pro Max (256 GB) um 1.299 Euro.

Hartlauer nennt seine schwarze Schnäppchenwoche „Black Lion Week“ (bis 29. November) und verkauft u.a. das Galaxy S20 FE 128 GB um 444 Euro und das Xiaomi 11 Lite 5G NE 128 GB um 299 Euro.

Bei den "schwarzen Angeboten" von electronic4you gibt es bis zum 29. November das Galaxy S20 FE 128 GB um 444 Euro und das Vivo X60 Pro 256 GB um 666 Euro.

Beim "Black Sale" von Libro wird unter anderem das Samsung Galaxy A41 64 GB zum Aktionspreis von 179 Euro angeboten.

Fazit

Wie unsere kleine aber feine Auswahl, die bei weitem nicht alle aktuellen Angebote enthält, zeigt, kann man trotz Lockdowns und Lieferengpässen auch in der heurigen Black-Friday-Week echte Schnäppchen machen. Wie man am Black Friday sicher sein kein, tatsächlich ein gutes Angebot zu erwischen, können Sie auch hier nachlesen .