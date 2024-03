Das sind die letzten ÖFB-Stationen bis zur EURO

Mit Polen steht der letzte ÖFB-Gegner in der Gruppe D neben Niederlande und Frankreich fest. Das ist der Fahrplan zur Europameisterschaft im Juni in Deutschland.

Nach dem Play-off in der Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland steht auch der letzte Gegner für Österreich fest. Am 21. Juni bekommt es die ÖFB-Elf am zweiten Spieltag in Berlin mit Polen zu tun. Die Elf um Starstürmer Robert Lewandowski setzte sich im Elfmeterschießen gegen Wales (0:0 nach 120 Minuten) durch.

Österreich will ersten Sieg nach 30 Jahren

Gegen Österreich ist die Bilanz der Polen positiv, in zehn Spielen gab es fünf Siege und nur drei Niederlagen. Der bisher letzte Sieg der ÖFB-Elf gegen Polen liegt bereits 30 Jahre zurück: 1994 beim 4:3 in einem Testspiel. Seit damals hat es in fünf Spielen drei Niederlagen und zwei Remis gesetzt, eines davon bei der Heim-EURO 2008. Dies war gleichzeitig die erste EM-Teilnahme der Polen, die seither bei jeder Endrunde dabei sind. Zuletzt trennten sich Österreich und Polen im September 2019 in Warschau 0:0.

Fahrplan: Ab 21. Mai wird es ernst

Teamchef Ralf Rangnick hat nun bis 21. Mai Zeit, seinen Großkader für die Endrunde festzulegen. Die Feinabstimmung erfolgt dann im Trainingscamp in Windischgarsten (29. Mai bis 3. Juni). Seinen endgültigen 23-Mann-Kader für das Turnier muss Rangnick am 7. Juni an die UEFA nennen. "Ich glaube schon, dass wir uns da bis zum letzten Moment Zeit lassen werden, weil es kann immer noch bis zum letzten Tag etwas passieren", meinte Sportdirektor Peter Schöttel.

Bei Alaba wird es nach seinem im Dezember erlittenen Kreuzbandriss ein Wettlauf gegen die Zeit. Ob der Real-Madrid-Star im Großkader für die EM-Vorbereitung aufscheint, wird sich kurz nach dem Pfingstwochenende am 21. Mai zeigen.

Das letzte Heimspiel steigt am 4. Juni gegen Serbien (20.45 Uhr), die Generalprobe für den EM-Auftakt folgt am 8. Juni gegen die Schweiz in St. Gallen.

Treffpunkt 12. Juni, Berlin

Ihr EM-Quartier im Schlosshotel Berlin bezieht das ÖFB-Team am 12. Juni. Dazwischen stehen den Spielern drei freie Tage zur Verfügung. Die Anreise erfolgt individuell. „Treffpunkt für alle ist am 12. Juni in Berlin“, sagt Schöttel.

Das erste Gruppenspiel steigt am 17. Juni in Düsseldorf gegen Vizeweltmeister Frankreich. Die Reise nach Düsseldorf wird der ÖFB-Tross laut Schöttel aufgrund der Distanz von mehr als vier Zugstunden ziemlich sicher mit dem Flugzeug antreten. Das zweite Gruppenspiel und das Gruppenfinale gegen die Niederlande bestreitet das Rangnick-Team jeweils in Berlin - und damit nur eine 15-minütige Busfahrt von seiner Unterkunft im noblen Stadtteil Grunewald entfernt. Trainiert wird auf dem Trainingsgelände von Hertha BSC in unmittelbarer Nachbarschaft des Olympiastadions.

Die ÖFB-Termine: