Robert Lewandowski (geboren am 21. August 1988 in Warschau) ist ein polnischer Profifußballer, der seit Juli 2022 beim FC Barcelona unter Vertrag steht. Seit 2014 ist er Kapitän der polnischen A-Nationalmannschaft, wo er Rekordspieler und -torschütze ist.

Lewandowski hat viele Auszeichnungen gewonnen. Er ist einer von nur zwei männlichen Fußballern, die das Triple aus Meisterschaft, nationalem Pokal und UEFA Champions League gewonnen haben und gleichzeitig Torschützenkönig in allen Wettbewerben wurden. In den Jahren 2020 und 2021 wurde er zum FIFA-Weltfußballer des Jahres gewählt. In der Bundesligasaison 2020/21 avancierte Lewandowski mit 41 Toren zum neuen Rekordhalter für die Anzahl der erzielten Tore in einer Saison.