Hanna Linnea Öberg wurde am 2. November 1995 in Kiruna geboren und ist eine schwedische Biathletin.

Schon in ihrer Kindheit trainierte Öberg Skilanglauf im Verein Hemmingsmark SK und begann mit dem Biathlon-Training im Jahr 2005. Das Skigymnasium in Sollefteå besuchte sie von 2011 bis 2015 und nahm ab 2012 an den Jugend- und Juniorenweltmeisterschaften teil. In ihrem letzten Jahr als Juniorin wurde Öberg 2016 in Cheile Grădiștei sowohl im Sprint- als auch im Verfolgungsrennen Weltmeisterin ihrer Altersklasse.

Weltcup

Ihr Weltcupdebüt gab Öberg im heimischen Östersund in der Saison 2016/2017. Ihren ersten Podestplatz erreichte sie im Weltcuprennen 2017/18 in Ruhpolding als Schlussläuferin mit der schwedischen Staffel den dritten Rang.

In der Saison 2018/2019 konnte sie in Nové Město nach fehlerfreiem Schießen und Platz sechs im Sprint in der Verfolgung als Dritte ihre erste Podiumsplatzierung in Einzelrennen im Weltcup erreichen. Weitere dritte Plätze folgten beim Sprint in Oberhof und beim Sprint in Ruhpolding. Beim folgenden Weltcupfinale in Oslo gewann Hanna Öberg das letzte Rennen der Saison, den Massenstart, und sicherte sich somit den Sieg in der Einzelwertung für diese Disziplin sowie den fünften Platz im Gesamtweltcup.

2019/2020 belegte Öberg 13-mal einen der vorderen zehn Ränge, entschied den Massenstart auf der Pokljuka ebenso für sich wie die Gesamtwertung des Einzelweltcups, während sie im Gesamtweltcup den vierten Rang einnahm.

Zwischen 2020 und 2022 schloss Öberg die Saison dreimal in Folge als Vierte des Gesamtweltcups ab. Sowohl in der Staffel als auch in den Einzelrennen stand sie mehrmals gemeinsam mit ihrer Schwester Elvira Öberg auf dem Podest.

Olympia

Bei den Olympischen Winterspielen 2018 blieb sie als eine von drei Starterinnen im 15-Kilometer-Einzelrennen ohne Schießfehler und wurde – ohne bis dahin ein Rennen im Weltcup gewonnen zu haben – Olympiasiegerin vor Anastasiya Kuzmina. Zum Abschluss der olympischen Wettkämpfe gewann sie zusammen mit Linn Persson, Mona Brorsson und Anna Magnusson in der Frauenstaffel die Silbermedaille.

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking gewannen die Öberg-Schwestern zusammen mit Linn Persson und Mona Brorsson Gold mit der Staffel.