Leo Hillinger ist ein österreichischer Winzer, der das gleichnamige Weingut Leo Hillinger betreibt.

Im Jahr 1990 übernahm er den Betrieb seines gleichnamigen Vaters. Im Laufe der Jahre hat Leo Hillinger den Betrieb zu einer der größten Privatkellereien Österreichs ausgebaut und eine neue Kellerei am Ortsrand von Jois errichtet.

Die Leo Hillinger Privatstiftung mit Sitz in Neusiedl am See besitzt Weinberge in der Pfalz und in Ungarn. Das Unternehmen vermarktet seinen Wein unter den Namen GermanHill und Hungaro HILL. Rund 50 Prozent der Gesamtproduktion werden exportiert, vor allem in die Schweiz, in die USA, nach Polen, Russland und in andere Länder Osteuropas.