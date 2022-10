Österreichs Fußball-Nationalmannschaft kennt seine Gegner bei der EURO-Qualifikation 2024 in Deutschland. Ralf Rangnick wird in Gruppe F gelost und bekommt es mit Belgien, Schweden, Aserbaidschan und Estland zu tun.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft der Männer trifft in der Qualifikation für die EM 2024 in Gruppe F auf Belgien, Schweden, Estland und Aserbaidschan. Das hat die Auslosung am Sonntag in Frankfurt ergeben. Die Top zwei der Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde in Deutschland. Drei weitere Tickets werden in den Play-offs im März 2024 vergeben, für die sich die Teams über die Nations League qualifizieren können.

Ausgetragen wird die Qualifikation von März bis November 2023.

Hier die Gruppen in der Übersicht:

Gruppe A:

Spanien

Schottland

Norwegen

Georgien

Zypern



Gruppe B:

Niederlande

Frankreich

Irland

Griechenland

Gibraltar



Gruppe C:

Italien

England

Ukraine

Nordmazedonien

Malta



Gruppe D:

Kroatien

Wales

Armenien

Türkei

Lettland



Gruppe E:

Polen

Tschechien

Albanien

Färöer Inseln

Moldawien



Gruppe F:

Belgien

Österreich

Schweden

Aserbaidschan

Estland



Gruppe G:

Ungarn

Serbien

Montenegro

Bulgarien

Litauen



Gruppe H:

Dänemark

Finnland

Slowenien

Kasachstan

Nordirland

San Marino



Gruppe I:

Schweiz

Israel

Rumänien

Kosovo

Belarus

Andorra



Gruppe J:

Portugal

Bosnien-Herzegowina

Island

Luxemburg

Slowakei

Liechtenstein

Lesen Sie alle Updates zur Auslosung hier im Sport24-Liveticker...